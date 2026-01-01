Despliega MiroFish con un solo clic.
Motor de predicción con IA basado en una simulación de inteligencia colectiva multiagente para predecir resultados sociales y de mercado del mundo real.
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MiroFish es un motor de predicción con IA construido sobre el framework de simulación multiagente OASIS. Construye mundos digitales paralelos poblados por miles de agentes de IA, cada uno con personalidades independientes, memoria a largo plazo con tecnología de Zep Cloud y lógica de comportamiento. Permite a los usuarios inyectar eventos del mundo real como datos iniciales y observar cómo responden las poblaciones simuladas, produciendo predicciones de resultados para tendencias de redes sociales, movimientos del mercado e impactos de políticas.
Alojar MiroFish por tu cuenta te proporciona computación dedicada para simulaciones que requieren muchos recursos y mantiene la inteligencia de negocio sensible, las señales financieras y el análisis previo al lanzamiento completamente dentro de tu propia infraestructura. También conservas el control total sobre la selección del proveedor de LLM y la optimización de costes.
Funciones clave de MiroFish
Simulación multiagente
Miles de agentes de IA con personalidades únicas y memoria persistente interactúan en mundos digitales paralelos, produciendo dinámicas sociales emergentes.
Modelado de Plataformas Sociales
Simula entornos similares a Twitter y Reddit con la posibilidad de publicar, comentar, seguir y republicar para reflejar el comportamiento real de la plataforma.
Controles de vista global
Inyectar variables y eventos de última hora desde una perspectiva divina para observar cómo reacciona la población simulada en tiempo real.
Informes automatizados
Los informes de análisis generados por IA resumen los resultados y las predicciones de la simulación, reduciendo la interpretación manual de las interacciones complejas de los agentes.
Backend LLM flexible
Funciona con OpenAI o cualquier proveedor compatible con la API de OpenAI, lo que te permite intercambiar modelos para equilibrar la calidad de la simulación frente al coste.
¿Por qué ejecutar MiroFish en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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