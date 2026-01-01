Implementa eXeLearning con un solo clic.
Herramienta de autoría de código abierto para crear recursos educativos interactivos SCORM y HTML5.
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Todo lo que puedes crear con eXeLearning
eXeLearning es un entorno de autoría con licencia AGPL utilizado por educadores y diseñadores instruccionales para crear contenido de aprendizaje interactivo sin escribir código. Respaldado por el Ministerio de Educación español y una red de administraciones regionales, se enfoca en producir recursos basados en estándares que funcionan en cualquier Sistema de Gestión de Aprendizaje.
Alojar eXeLearning por tu cuenta en tu VPS mantiene los materiales del curso, las exportaciones para estudiantes y las credenciales de autoría completamente en tu propia infraestructura. Los equipos pueden colaborar en tiempo real, publicar exportaciones en Moodle o cualquier Sistema de Gestión de Aprendizaje, y evitar los límites de licencia y las preocupaciones de residencia de datos de los servicios de autoría en la nube.
Funciones clave de eXeLearning
iDevices interactivos
Los componentes integrables para cuestionarios, estudios de caso, multimedia y actividades de reflexión convierten el contenido estático en lecciones interactivas estructuradas.
Exportación de SCORM y HTML5
Publica cursos como paquetes SCORM, contenido IMS o sitios HTML5 independientes para que se ejecuten en cualquier LMS o en un alojamiento web sencillo.
Colaboración en tiempo real
Varios autores pueden editar el mismo proyecto simultáneamente a través de la sincronización WebSocket de Yjs integrada, replicando el flujo de trabajo de los editores de documentos modernos.
Integración de Moodle
Carga cursos finalizados directamente en Moodle como actividades listas para implementar, eliminando el paso de carga manual entre la creación y la publicación.
Interfaz multilingüe
El soporte nativo para inglés, español, catalán, euskera, gallego, valenciano y esperanto lo hace adecuado para programas de educación regional y bilingüe.
Abrir estándares accesibles
El contenido generado sigue las directrices de accesibilidad web y formatos abiertos, asegurando que los recursos sigan siendo utilizables y portátiles durante años.
¿Por qué ejecutar eXeLearning en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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