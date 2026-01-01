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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Manyfold

Manyfold es un gestor de activos digitales de código abierto diseñado específicamente para entusiastas de la impresión 3D y creadores que necesitan organizar colecciones crecientes de archivos STL, 3MF y otros modelos. A diferencia de los gestores de archivos genéricos, Manyfold entiende los archivos 3D de forma nativa, generando miniaturas y previsualizaciones interactivas, rastreando creadores y licencias, y agrupando piezas relacionadas en modelos lógicos con etiquetas, descripciones y metadatos personalizados.

Ejecutar Manyfold en tu VPS mantiene miles de modelos de pago y gratuitos que recopilas de sitios como MakerWorld, Printables y Thingiverse bajo tu control total, con una capa federada de ActivityPub que te permite compartir colecciones con otros creadores sin entregar tu biblioteca a un mercado cerrado.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Manyfold

Vistas previas 3D interactivas

Girar e inspeccionar formatos STL, 3MF, OBJ y otros directamente en el navegador sin descargar ni abrir un slicer.

Etiquetado inteligente y metadatos

Organiza modelos con etiquetas jerárquicas, creadores, licencias y campos personalizados para que tu biblioteca siga siendo fácil de buscar a medida que crece.

Colecciones multiusuario

Compartir bibliotecas con familiares o miembros del club utilizando permisos granulares por usuario y controles de acceso basados en roles.

Compartición federada

Sigue otras instancias de Manyfold a través de ActivityPub para descubrir e intercambiar modelos sin depender de un mercado central.

OIDC inicio de sesión único

Conecta Manyfold a Authentik, Keycloak o cualquier proveedor OIDC para centralizar la autenticación en toda tu pila autoalojada.

Escaneo automático de bibliotecas

Arrastra las carpetas de modelos existentes al volumen de almacenamiento y Manyfold los importa, deduplica e indexa sobre la marcha.

¿Por qué ejecutar Manyfold en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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