Manyfold es un gestor de activos digitales de código abierto diseñado específicamente para entusiastas de la impresión 3D y creadores que necesitan organizar colecciones crecientes de archivos STL, 3MF y otros modelos. A diferencia de los gestores de archivos genéricos, Manyfold entiende los archivos 3D de forma nativa, generando miniaturas y previsualizaciones interactivas, rastreando creadores y licencias, y agrupando piezas relacionadas en modelos lógicos con etiquetas, descripciones y metadatos personalizados.

Ejecutar Manyfold en tu VPS mantiene miles de modelos de pago y gratuitos que recopilas de sitios como MakerWorld, Printables y Thingiverse bajo tu control total, con una capa federada de ActivityPub que te permite compartir colecciones con otros creadores sin entregar tu biblioteca a un mercado cerrado.