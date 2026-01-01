Open Journal Systems (OJS) es una plataforma gratuita de código abierto desarrollada por el Public Knowledge Project (PKP) para gestionar el flujo de trabajo completo de una revista académica — desde el envío de artículos y la revisión por pares hasta la edición, producción y publicación en línea. Es el sistema de gestión de revistas de acceso abierto más utilizado en el mundo, que impulsa a decenas de miles de revistas en universidades, instituciones de investigación y editoriales independientes a nivel global.

Autoalojar OJS en tu propio VPS le da a tu revista total independencia de las plataformas de publicación comerciales, sin tarifas por artículo, sin costes de suscripción y con la propiedad total de tus datos de envío y archivo de publicaciones. La plataforma admite despliegues multirevista, lo que la hace adecuada para instituciones que gestionan varias publicaciones desde una única instalación.