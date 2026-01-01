Implementa Readeck con 1 clic.
Gestor de marcadores y de lectura posterior autoalojado que guarda el contenido legible de cualquier página web para siempre.
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Todo lo que puedes crear con Readeck
Readeck es un gestor de marcadores y aplicación para leer más tarde ligero y de código abierto que captura el texto legible, las imágenes y los artículos de cualquier URL en el momento en que lo guardas. Cada marcador se almacena como un único e inmutable archivo ZIP, por lo que tus artículos guardados permanecen disponibles incluso cuando la página original cambia o desaparece de la web.
Alojar Readeck en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura, destacados y etiquetas completamente bajo tu control, sin seguimiento de terceros, sin tarifas por cuenta y sin riesgo de que un servicio de pago cierre. Un único binario Go respaldado por SQLite significa un uso de recursos muy bajo y una experiencia fluida incluso en planes de VPS pequeños.
Funciones clave de Readeck
Archivo a largo plazo
Cada marcador se almacena como un archivo ZIP inmutable para que los artículos guardados sigan siendo legibles incluso cuando la página original desaparezca.
Exportación de EPUB y OPDS
Exporta cualquier artículo o colección a EPUB y accede a tu biblioteca directamente desde lectores electrónicos que sean compatibles con catálogos OPDS.
Destacados y Etiquetas
Marca pasajes importantes y organiza marcadores con etiquetas, favoritos y archivos para encontrarlos rápidamente más tarde.
Colecciones inteligentes
Guarda las consultas de búsqueda como colecciones para agrupar automáticamente los marcadores por etiqueta, sitio o cualquier otro filtro que definas.
Búsqueda de texto completo
Busca en títulos de artículos, contenido y etiquetas para localizar al instante cualquier fragmento de tu biblioteca guardada.
Extensiones del navegador
Guarda páginas con un solo clic usando las extensiones oficiales de Firefox y Chrome, no se requiere copiar y pegar.
¿Por qué ejecutar Readeck en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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