Instala MicroBin con un solo clic.
Ligero pastebin autoalojado y compartidor de archivos en Rust con códigos QR, publicaciones que caducan y un acortador de URL integrado.
Elige un plan VPS para MicroBin
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con MicroBin
MicroBin es un servicio de pastebin y de intercambio de archivos pequeño, rápido y con todas las funciones, escrito en Rust. Un único binario sirve la interfaz de usuario web, las cargas de archivos, el intercambio de pegados, el acortamiento de URL y un panel de administración: sin base de datos externa, sin tiempo de ejecución de PHP, sin un árbol de dependencias pesado. La implementación predeterminada es intencionadamente mínima para que siga siendo utilizable en un VPS pequeño, pero cubra los casos de uso comunes por los que la gente autoaloja un pastebin.
Autoalojar MicroBin en tu propio VPS mantiene los fragmentos compartidos, las capturas de pantalla y los enlaces cortos dentro de tu infraestructura en lugar de en servicios públicos que extraen patrones de tráfico o insertan publicidad. Los pegados pueden protegerse con contraseña, configurarse para autodestruirse después de leerse, cifrarse en el lado del cliente o fijarse para siempre, y cada pegado viene con un código QR y una URL corta para una rápida transferencia móvil.
Funciones clave de MicroBin
Pegados y carga de archivos
Comparte fragmentos de texto y sube archivos de cualquier tipo con límites de tamaño, resaltado de sintaxis automático y vistas previas en línea.
Acortador de URL integrado
Convierte enlaces largos en URL cortas y de marca alojadas en tu propio dominio sin tener que configurar un servicio de acortamiento de URL independiente.
Pastas que caducan y quemadas
Elige ventanas de caducidad predeterminadas, semántica de autodestrucción o fija las entradas para siempre para equilibrar la retención con la privacidad.
Cifrado del lado del cliente
El cifrado opcional del lado del cliente garantiza que el servidor nunca vea el texto sin cifrar para fragmentos sensibles compartidos con una frase de contraseña.
Códigos QR e interfaz de administración
Cada publicación obtiene un código QR para transferencia móvil, y un panel de administración te permite navegar, editar o eliminar cualquier publicación desde una sola pantalla.
Binario único de Rust
Sin base de datos externa, sin Redis, sin trabajadores en segundo plano. Solo un pequeño proceso de Rust que se ejecuta cómodamente en los planes de VPS más pequeños.
¿Por qué ejecutar MicroBin en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
AList
Lista de archivos autohospedada y servidor WebDAV compatible con más de 30 backends de almacenamiento
AnonUpload
AnonUpload es una aplicación segura y anónima para compartir archivos sin requisitos de base de datos