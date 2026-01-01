Hasta un 69% de descuento en NetBird Client

Implementa NetBird Client con un solo clic.

Cliente de VPN mesh basado en WireGuard que conecta tu VPS a una red privada segura con controles de acceso de confianza cero.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa NetBird Client con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con NetBird Client

NetBird Client es una solución de VPN moderna que crea redes superpuestas basadas en WireGuard entre dispositivos sin una configuración de servidor compleja. Establece automáticamente conexiones entre pares con características de nivel empresarial, incluyendo la integración de SSO, autenticación multifactor y políticas de acceso granulares, todo gestionado a través de un plano de control central sin un hub de VPN tradicional.

Ejecutar el cliente de NetBird en tu VPS conecta tu infraestructura en la nube a tu red privada de NetBird, lo que permite un acceso seguro y cifrado a servicios y recursos en todo tu entorno mientras mantiene las cargas de trabajo sensibles completamente fuera de la internet pública y bajo tu control total.

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Funciones clave de NetBird Client

Red de malla WireGuard

Establece automáticamente túneles WireGuard directos de igual a igual entre dispositivos, ofreciendo conectividad cifrada de alto rendimiento sin el cuello de botella de un servidor VPN central.

Control de Acceso de Confianza Cero

Las políticas de red granulares determinan con precisión qué dispositivos y usuarios pueden acceder a qué recursos, aplicando el acceso de mínimo privilegio en toda tu infraestructura.

Integración de SSO y MFA

Se integra con proveedores de identidad populares para inicio de sesión único y autenticación multifactor, aportando seguridad empresarial a tu red privada sin herramientas adicionales.

Atravesamiento de NAT automático

Las funciones incorporadas de perforación de NAT y respaldo por retransmisión garantizan una conectividad fiable incluso cuando los dispositivos se encuentran detrás de cortafuegos o NAT restrictivos, sin necesidad de un reenvío manual de puertos.

Encriptación resistente a la cuántica

La integración opcional de Rosenpass añade un intercambio de claves postcuántico sobre WireGuard, preparando tus túneles cifrados para el futuro contra las amenazas emergentes.

¿Por qué ejecutar NetBird Client en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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