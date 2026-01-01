Implementa Scrypted con instalación en un solo clic.
Plataforma de integración de video doméstico de alto rendimiento y NVR con detecciones inteligentes con IA.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Scrypted
Scrypted es una plataforma de integración de vídeo doméstico de código abierto y grabador de vídeo en red (NVR) que unifica cámaras IP en todos los ecosistemas de hogar inteligente, incluyendo HomeKit, Google Home, Alexa y Home Assistant. Su transcodificación acelerada por hardware y arquitectura de plugins ofrecen transmisiones en vivo de baja latencia y grabaciones fiables 24/7 sin dependencia de proveedor.
El plugin Scrypted NVR añade grabación continua con detecciones inteligentes impulsadas por IA, alertas de movimiento instantáneas y una aplicación pulida para móvil y escritorio para monitorización remota. El autoalojamiento en tu VPS te da la propiedad total de tus grabaciones y elimina las tarifas de suscripción continuas a la nube.
Funciones clave de Scrypted
Integración de hogar inteligente
Transmite cámaras a HomeKit, Google Home, Alexa y Home Assistant simultáneamente desde una única plataforma unificada.
Grabación NVR 24/7
Graba todas las cámaras las 24 horas del día con el plugin Scrypted NVR y navega por las grabaciones a través de una navegación intuitiva por la línea de tiempo.
Detecciones inteligentes con IA
Recibe alertas inteligentes de movimiento, personas, vehículos y animales, impulsadas por modelos de aprendizaje automático en el dispositivo.
Aceleración de hardware
Utiliza la descodificación de vídeo acelerada por GPU o por hardware para transmisiones fluidas y de baja latencia con una sobrecarga mínima de la CPU.
Ecosistema de plugins
Amplía la funcionalidad con cientos de plugins de la comunidad que son compatibles con cámaras, cerraduras, sensores y dispositivos de hogar inteligente.
¿Por qué ejecutar Scrypted en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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