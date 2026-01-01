Implementa Windmill con un solo clic.
Plataforma de desarrollo de código abierto que convierte scripts en herramientas internas, flujos de trabajo programados e interfaces de usuario autogeneradas.
Elige un plan VPS para Windmill
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Windmill
Windmill es una plataforma de desarrollo de código abierto que convierte scripts escritos en Python, TypeScript, Go, Bash y SQL en herramientas internas con interfaces de usuario web autogeneradas, flujos de trabajo programables y API REST invocables. Elimina el trabajo repetitivo de crear paneles de administración y paneles internos generando interfaces directamente a partir de las firmas de los scripts.
Alojar Windmill en un VPS mantiene todo el código y los datos de las herramientas internas dentro de tu infraestructura. El servicio worker incluido ejecuta tareas en entornos aislados, PostgreSQL almacena el estado del flujo de trabajo y el historial de ejecución, y un gestor de secretos maneja las claves API y las credenciales sin codificarlas directamente en los scripts.
Funciones clave de Windmill
Scripts multilenguaje
Escribe automatizaciones en Python, TypeScript, Go, Bash o SQL: Windmill gestiona la ejecución, las dependencias y el aislamiento.
Interfaces de usuario autogeneradas
Windmill genera automáticamente formularios web e interfaces de usuario a partir de tipos de parámetros de script para que los no desarrolladores puedan ejecutar herramientas sin código.
Creador de flujos de trabajo
Encadena scripts en flujos de trabajo de varios pasos con ramificación condicional, bucles y ejecución paralela usando un editor DAG visual.
Programador de Cron
Ejecuta scripts y flujos de trabajo según programaciones cron o activadores de eventos sin gestionar una infraestructura cron separada.
Gestión de secretos
Almacena las claves de API, contraseñas y tokens como variables cifradas accesibles para los scripts sin incrustarlos en el código.
¿Por qué ejecutar Windmill en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Activepieces
Automatización de flujos de trabajo sin código y de código abierto con más de 200 integraciones de apps