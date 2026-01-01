Implementa GoWA con un solo clic.
API REST de WhatsApp y una interfaz web ligeras, construidas con Go para la automatización de mensajería multidispositivo.
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Todo lo que puedes crear con GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) es un servidor API REST de código abierto que se conecta a WhatsApp a través del protocolo multidispositivo. Ofrece una interfaz de usuario web limpia para gestionar sesiones de WhatsApp y una API REST completa para enviar mensajes, gestionar contactos y manejar webhooks — todo desde tu propio servidor.
Autoalojar GoWA en tu VPS garantiza que los datos de tu sesión de WhatsApp permanezcan privados, que tu API no tenga límites de tasa de proveedores externos, y que mantengas un control total sobre el enrutamiento de mensajes y las integraciones de webhooks.
Funciones clave de GoWA
REST API
API HTTP completa para enviar mensajes de texto, imágenes, documentos y ubicación programáticamente desde cualquier lenguaje o herramienta.
Compatibilidad multidispositivo
Conecta múltiples cuentas de WhatsApp a una única instancia de servidor sin necesidad de conexiones telefónicas separadas.
Interfaz web
Interfaz de usuario web integrada para escanear códigos QR, gestionar sesiones y probar llamadas a la API sin escribir código.
Integración de Webhook
Reenvía los mensajes entrantes a tus propios puntos finales para la automatización de chatbots, la integración de CRM o los flujos de trabajo de notificaciones.
Autenticación básica
Proteger la API y la interfaz de usuario web con credenciales de nombre de usuario/contraseña para evitar el acceso no autorizado.
¿Por qué ejecutar GoWA en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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