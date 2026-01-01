Hasta un 69% de descuento en RustDesk

Implementa RustDesk con un solo clic.

Servidor de escritorio remoto de código abierto que te da control total sobre el acceso remoto seguro sin cuotas de suscripción ni enrutamiento de datos a través de terceros.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa RustDesk con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con RustDesk

RustDesk es una plataforma de escritorio remoto de código abierto, construida en Rust, que ofrece una alternativa autoalojada a TeamViewer y AnyDesk sin límites de uso, restricciones de puestos ni costes de licencia recurrentes. Despliega dos componentes de servidor: hbbs para la gestión de conexiones y hbbr para el reenvío, lo que permite conexiones directas de igual a igual con un respaldo automático cuando los cortafuegos impiden el enrutamiento directo.

Autoalojar el servidor de RustDesk significa que tus sesiones de acceso remoto nunca se enrutan a través de infraestructura de terceros. Las claves de cifrado, los registros de conexión y las políticas de acceso permanecen bajo tu control, lo que lo hace adecuado para equipos de TI con estrictos requisitos de cumplimiento.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de RustDesk

Sin comisiones de suscripción

Elimina los costes de licencia por puesto típicos de las soluciones comerciales de escritorio remoto, lo que lo hace económico para equipos en crecimiento.

Cifrado de extremo a extremo

Todas las sesiones remotas están cifradas, con las claves criptográficas almacenadas en tu propio servidor en lugar de en un proveedor comercial.

Clientes multiplataforma

Las aplicaciones cliente están disponibles para Windows, macOS, Linux, Android e iOS, lo que permite el acceso remoto desde prácticamente cualquier dispositivo.

P2P con Retransmisión de Contingencia

Establece conexiones directas punto a punto para un rendimiento óptimo, recurriendo automáticamente a la retransmisión cuando NAT o los cortafuegos intervienen.

Acceso desatendido

Permite sesiones remotas desatendidas para la gestión de servidores y el mantenimiento fuera de horario sin necesidad de que haya alguien en la máquina remota.

¿Por qué ejecutar RustDesk en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

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