Implementa EspoCRM con un solo clic.
Plataforma CRM gratuita y de código abierto para gestionar clientes potenciales, contactos, acuerdos, campañas y casos de soporte en una interfaz limpia y personalizable.
Elige un plan VPS para EspoCRM
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con EspoCRM
EspoCRM es una plataforma CRM totalmente de código abierto diseñada para organizaciones de todos los tamaños que necesitan un sistema flexible y personalizable para gestionar las relaciones con los clientes. Cubre el ciclo de ventas completo: clientes potenciales, cuentas, contactos, oportunidades y actividades, junto con campañas de marketing, integración de correo electrónico y un servicio de asistencia integrado para casos de soporte.
Alojar EspoCRM en tu propio VPS pone todos tus datos de clientes bajo tu control directo, sin tarifas de licencia por usuario, sin dependencia de proveedor y con la libertad de ampliar la plataforma con entidades, campos y flujos de trabajo personalizados para que coincidan con tus procesos de negocio exactos.
Funciones clave de EspoCRM
Embudo de ventas completo
Haz un seguimiento de los clientes potenciales desde el primer contacto hasta el cierre con etapas de oportunidad personalizables, registros de actividad y previsiones integradas en cada registro de cuenta.
Marketing Campañas
Crea y envía campañas de email a listas de contactos segmentadas con seguimiento de aperturas y clics, sin necesidad de una plataforma de marketing de terceros.
Entidades personalizadas & Campos
Crea modelos de datos personalizados con nuevos tipos de entidad, campos, relaciones y vistas a través del panel de administración. No se requiere codificación para la mayoría de las personalizaciones.
Mesa de ayuda integrada
Gestiona los casos de soporte al cliente con un sistema de tickets que se vincula directamente a contactos, cuentas y registros de ventas para un contexto completo.
REST API y Integraciones
Conecta EspoCRM a sistemas externos a través de una API REST limpia, con integraciones incorporadas para servidores de correo electrónico, VoIP y herramientas de negocio populares.
¿Por qué ejecutar EspoCRM en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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