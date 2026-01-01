Despliega Docker Registry con un solo clic.
El registro privado oficial para almacenar, distribuir y gestionar tus imágenes de contenedor Docker.
Elige un plan VPS para Docker Registry
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Docker Registry
Docker Registry es el sistema oficial de almacenamiento y distribución de código abierto para imágenes Docker. Ejecutar tu propio registro le proporciona a tu equipo un repositorio privado y de alto rendimiento para imágenes de contenedores, lo que permite mantener el código de aplicación propietario fuera de los centros públicos y garantiza extracciones de imágenes rápidas y fiables para tus pipelines de CI/CD y despliegues de producción.
El autoalojamiento en tu VPS significa que los datos de las imágenes nunca abandonan tu infraestructura, lo que simplifica el cumplimiento de las políticas de gobernanza de datos y elimina la dependencia de servicios externos. Tú controlas el acceso, las políticas de retención y la capacidad de almacenamiento, sin las tarifas por imagen ni los límites de ancho de banda impuestos por los proveedores de registros alojados.
Funciones clave de Docker Registry
Almacenamiento privado de imágenes
Almacena de forma segura imágenes de contenedores propietarias en tu propia infraestructura, manteniendo el código sensible lejos de los registros públicos.
Integración CI/CD
La API estándar de inserción y extracción de Docker garantiza la compatibilidad con cada herramienta de compilación, pipeline y plataforma de orquestación.
Soporte para Webhook
Activar automáticamente los pasos posteriores de la pipeline cada vez que se sube una nueva imagen al registro.
Caché de capa persistente
El almacenamiento compartido de capas entre imágenes reduce drásticamente el uso del disco y acelera la distribución de imágenes en tu equipo.
¿Por qué ejecutar Docker Registry en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.