Instala OpenEMR con un solo clic.
Sistema de gestión de consultas médicas y registros médicos electrónicos de código abierto utilizado por clínicas y proveedores de atención médica en todo el mundo.
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Todo lo que puedes crear con OpenEMR
OpenEMR es el sistema de gestión de consultas médicas y de expedientes médicos electrónicos (EHR) de código abierto más adoptado del mundo. Diseñado para clínicas pequeñas y grandes organizaciones de atención médica, ofrece un conjunto completo de herramientas para el registro de pacientes, la documentación clínica, la programación de citas, la facturación y la generación de informes, todo dentro de una única plataforma autoalojada.
Autoalojar OpenEMR en tu propio VPS te da control total sobre los datos sensibles de los pacientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de privacidad y manteniendo los expedientes médicos en una infraestructura de tu propiedad. Sin tarifas de licencia por usuario y con una comunidad global activa, OpenEMR es una alternativa probada a los costosos sistemas EHR propietarios.
Funciones clave de OpenEMR
Gestión de expedientes de pacientes
Almacenar y recuperar historiales clínicos completos de pacientes, incluyendo datos demográficos, historial médico, resultados de laboratorio, recetas y notas clínicas en un registro estructurado.
Programación de citas
Gestiona los calendarios de los profesionales, las citas de los pacientes y las visitas recurrentes con un planificador de múltiples recursos que maneja a varios profesionales y ubicaciones.
Facturación y codificación
Generar reclamaciones de seguros con soporte de codificación ICD-10 y CPT, hacer seguimiento de pagos y gestionar remesas para reducir la sobrecarga administrativa de facturación.
Soporte de decisiones clínicas
Mostrar advertencias de interacción farmacológica, alertas de alergias y recordatorios de atención preventiva en el punto de atención para apoyar decisiones clínicas más seguras.
Receta electrónica y laboratorios
Enviar recetas electrónicamente a las farmacias y recibir resultados de laboratorio estructurados directamente en los expedientes de los pacientes sin reintroducción manual.
¿Por qué ejecutar OpenEMR en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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