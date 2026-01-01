OpenEMR es el sistema de gestión de consultas médicas y de expedientes médicos electrónicos (EHR) de código abierto más adoptado del mundo. Diseñado para clínicas pequeñas y grandes organizaciones de atención médica, ofrece un conjunto completo de herramientas para el registro de pacientes, la documentación clínica, la programación de citas, la facturación y la generación de informes, todo dentro de una única plataforma autoalojada.

Autoalojar OpenEMR en tu propio VPS te da control total sobre los datos sensibles de los pacientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de privacidad y manteniendo los expedientes médicos en una infraestructura de tu propiedad. Sin tarifas de licencia por usuario y con una comunidad global activa, OpenEMR es una alternativa probada a los costosos sistemas EHR propietarios.