Implementa Grimoire con un solo clic.
Administrador de marcadores autoalojado con etiquetado, búsqueda de texto completo y extracción de metadatos asistida por IA.
Elige un plan VPS para Grimoire
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Grimoire
Grimoire es un gestor de marcadores de código abierto diseñado para ser un hogar permanente y con capacidad de búsqueda para todo lo que guardas de la web. Almacena marcadores con extracción automática de metadatos —título de la página, descripción, favicon y captura de pantalla— para que tu colección siga siendo útil mucho después de que hayas olvidado por qué guardaste algo.
A diferencia de las carpetas de marcadores del navegador que se sincronizan con nubes de proveedores, autoalojar Grimoire en tu VPS mantiene tu historial de lectura, enlaces de investigación y recursos guardados completamente privados. Un único contenedor con almacenamiento SQLite integrado significa que no hay nada que mantener —solo guarda, etiqueta y busca.
Funciones clave de Grimoire
Extracción automática de metadatos
Grimoire obtiene el título, la descripción, el favicon y la captura de pantalla para cada marcador automáticamente, manteniendo tu biblioteca organizada sin esfuerzo manual.
Búsqueda de texto completo
Busca en los títulos, descripciones, etiquetas y notas de tus marcadores para encontrar cualquier cosa en tu colección al instante.
Etiquetas y categorías
Organiza tus marcadores con etiquetas y categorías flexibles, y luego filtra tu biblioteca para encontrar exactamente lo que necesitas.
Etiquetado asistido por IA
Opcionalmente, conecta un proveedor de IA para sugerir automáticamente etiquetas y resúmenes basados en el contenido de la página.
Extensión del navegador
Guarda marcadores directamente desde Chrome o Firefox con una extensión de un solo clic sin salir de la página que estás leyendo.
¿Por qué ejecutar Grimoire en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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