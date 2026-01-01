Despliega Jenkins con instalaciÃ³n en un solo clic.
Servidor de automatizaciÃ³n de cÃ³digo abierto para construir tuberÃas de CI/CD con mÃ¡s de 1.800 integraciones de plugins.
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Todo lo que puedes crear con Jenkins
Jenkins es el servidor de automatizaciÃ³n de cÃ³digo abierto lÃder en el mundo, en el que confÃan millones de equipos de desarrollo para impulsar pipelines de integraciÃ³n continua y entrega continua. Con mÃ¡s de 1.800 plugins, Jenkins se integra con prÃ¡cticamente todas las herramientas del desarrollo de software moderno â€” desde Git y GitHub hasta Docker, Kubernetes, AWS y mÃ¡s allÃ¡.
Autoalojar Jenkins en tu propio VPS te proporciona recursos de compilaciÃ³n dedicados sin precios por minuto, sin lÃmites de tiempo de ejecuciÃ³n y con control total sobre tu entorno de compilaciÃ³n. Instala cualquier SDK, compilador o dependencia que tus proyectos requieran sin encontrar restricciones de plataforma.
Funciones clave de Jenkins
Pipeline como CÃ³digo
Define flujos de trabajo de CI/CD en un Jenkinsfile con control de versiones, haciendo que tu automatizaciÃ³n sea reproducible y revisable junto con el cÃ³digo de tu aplicaciÃ³n.
1.800+ Plugins
Integra Jenkins con GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack y prÃ¡cticamente cualquier herramienta de la que dependa tu flujo de trabajo de desarrollo.
Compilaciones distribuidas
Distribuir las compilaciones entre mÃºltiples agentes para su ejecuciÃ³n en paralelo, reduciendo drÃ¡sticamente el tiempo de respuesta en grandes conjuntos de pruebas.
Control de acceso basado en roles
Gestiona el acceso del equipo con permisos detallados, compatible con proveedores de autenticaciÃ³n LDAP, Active Directory, OAuth y SAML.
Compilaciones programadas y activadas
Ejecutar compilaciones mediante programaciones cron, webhooks de Git, finalizaciones de tareas ascendentes o puertas de aprobaciÃ³n manual para adaptarse a cualquier flujo de trabajo de lanzamiento.
Â¿Por quÃ© ejecutar Jenkins en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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