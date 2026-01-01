Maak een link-in-bio met een eigen domein

Ziet er professioneel uit overal waar u uw link deelt — geen generieke URL's, alleen uw merk
Kies een domein en krijg je branded link-in-bio pagina vanaf 1,49 €/maand
Maak een link-in-bio met een eigen domein

Eén link. Eén aangepast domein. Klaar voor gebruik.

Jouw link, jouw merk

Je link in bio gebruikt je eigen domein, zodat je merk zichtbaar en gemakkelijk te herkennen blijft, waar je het ook deelt.

Alles is voor u klaargemaakt

We verbinden je domein en link in bio automatisch, zodat je kunt beginnen met delen zonder je zorgen te maken over de installatie.

Gebouwd om met u mee te groeien

Begin met een simpele link in bio, verander dan je domein in een website, winkel of e-mail naarmate je groeit.

Maak je link in bio binnen enkele minuten.

1. Kies je domein

1. Kies je domein

Kies een domein voor je link in bio. Dit is de link die je deelt op al je sociale profielen.

2. Bundel link-in-bio met je domein

3. Voeg je links toe en deel

Waarom domeinnamen kopen bij Hostinger?

Vertrouwde domeinregistrar

Hostinger is ICANN-geaccrediteerd en biedt 400+ domeinextensies.

Privacy

Wanneer u een domein registreert, kunnen uw contactgegevens verschijnen in openbare RDAP/WHOIS-records. Voor ondersteunde extensies voegt Hostinger automatisch gratis privacybescherming toe om uw persoonlijke informatie verborgen te houden voor derden.
24/7 ondersteuning

Onze medewerkers zijn altijd beschikbaar via live chat of e-mail en reageren gemiddeld binnen 3 minuten. U zult ook geen moeite hebben met communiceren, aangezien onze medewerkers vloeiend zijn in meer dan 8 talen.
Snelle installatie, eenvoudig beheer

Registreer uw domein in een paar klikken en beheer vervolgens alles op één plek — verlengingen, DNS-instellingen en verbindingen met uw website of e-mail.

Kies uit de populairste domeinen

Vergelijk alle TLD prijzen

.com

Bouw vertrouwen op met het bekendste domein.

16,99  €9,99  € /jaar

.cloud

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .cloud.

22,99  €1,99  € /jaar

.shop

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .shop.

30,99  €0,99  € /jaar

.io

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .io.

59,99  €27,99  € /jaar

.icu

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .icu.

13,99  €1,99  € /jaar

.info

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .info.

25,99  €2,99  € /jaar

.pro

Toon je vaardigheden met een .pro-domein.

25,99  €2,99  € /jaar

.online

Een alternatief voor .com. Generiek en universeel.

31,99  €0,99  € /jaar

Registreer een link-in-bio met je eigen aangepaste domein

Link in bio met veelgestelde vragen over aangepaste domeinen

Maak je link in bio onderdeel van je merk, niet van het platform van iemand anders.

Wat is een link in bio met een aangepast domein?

Waarom een aangepast domein gebruiken voor je link-in-bio?

Hoe lang duurt het om in te stellen?

Is dit beter dan een gratis link-in-bio-tool?

Kan ik aanpassen hoe mijn link-in-bio-pagina eruitziet?

