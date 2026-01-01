Maak een link-in-bio met een eigen domein
Eén link. Eén aangepast domein. Klaar voor gebruik.
Jouw link, jouw merk
Je link in bio gebruikt je eigen domein, zodat je merk zichtbaar en gemakkelijk te herkennen blijft, waar je het ook deelt.
Alles is voor u klaargemaakt
We verbinden je domein en link in bio automatisch, zodat je kunt beginnen met delen zonder je zorgen te maken over de installatie.
Gebouwd om met u mee te groeien
Begin met een simpele link in bio, verander dan je domein in een website, winkel of e-mail naarmate je groeit.
Maak je link in bio binnen enkele minuten.
1. Kies je domein
2. Bundel link-in-bio met je domein
3. Voeg je links toe en deel
Waarom domeinnamen kopen bij Hostinger?
Vertrouwde domeinregistrar
Hostinger is ICANN-geaccrediteerd en biedt 400+ domeinextensies.Meer informatie over domeinen
Privacy
24/7 ondersteuning
Snelle installatie, eenvoudig beheer
Registreer uw domein in een paar klikken en beheer vervolgens alles op één plek — verlengingen, DNS-instellingen en verbindingen met uw website of e-mail.
