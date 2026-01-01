Maak een link in bio met een eigen domein

Zie er professioneel uit overal waar je je link deelt — geen generieke URL's, alleen jouw merk
Kies een domein en krijg je eigen link-in-bio pagina vanaf €1,49/maand
Eén link. Eén eigen domein. Klaar voor gebruik.

Je link, je merk

Je link in bio gebruikt je eigen domein, zodat je merk zichtbaar en gemakkelijk te herkennen blijft, waar je het ook deelt.

Alles voor je klaargezet

We verbinden jouw domein en link in bio automatisch, zodat je kunt beginnen met delen zonder je zorgen te maken over de installatie.

Gebouwd om met jou mee te groeien

Begin met een eenvoudige link in bio, en maak van je domein een website, webshop of e-mail als je groeit.

Maak je link in bio in minuten

1. Kies je domein

1. Kies je domein

Kies een domein voor je link in bio. Dit is de link die je op al je sociale profielen deelt.

2. Bundel link in bio met je domein

3. Voeg je links toe en deel

Waarom domeinnamen bij Hostinger kopen?

Betrouwbare domeinregistrar

Hostinger is ICANN-geaccrediteerd en biedt 400+ domeinextensies.

Privacy

Wanneer je een domein registreert, kunnen jouw contactgegevens verschijnen in openbare RDAP/WHOIS-records. Voor ondersteunde extensies voegt Hostinger automatisch gratis privacybescherming toe om jouw persoonlijke informatie verborgen te houden voor derden.
24/7 ondersteuning

Onze medewerkers zijn altijd beschikbaar via live chat of e-mail en reageren gemiddeld in minder dan 3 minuten. Je zult ook geen moeite hebben met communiceren, aangezien onze medewerkers vloeiend zijn in meer dan 8 talen.
Snelle installatie, eenvoudig beheer

Registreer je domein in een paar klikken en beheer vervolgens alles op één plek — verlengingen, DNS-instellingen en verbindingen met je website of e-mail.

Kies uit de meest populaire domeinen

Vergelijk alle TLD-prijzen

.nl

Laat je klanten zien dat je zaken doet in .nl.

€  9,99€  4,99 /jaar

.com

Bouw vertrouwen op met het bekendste domein.

€  16,99€  0,01 /jaar

.online

Een alternatief voor .com. Generiek en universeel.

€  33,99€  0,99 /jaar

.io

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .io.

€  63,99€  29,99 /jaar

.icu

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .icu.

€  14,99€  1,99 /jaar

.xyz

Een uniek en trendy domein voor je bedrijf.

€  13,99€  1,99 /jaar

.pro

Toon je vaardigheden met een .pro-domein.

€  26,99€  2,99 /jaar

.cloud

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .cloud.

€  24,99€  1,99 /jaar

Maak een link in bio met je eigen aangepaste domein

Maak je link in bio onderdeel van je merk, niet van een ander platform.

Link in bio met aangepast domein FAQ's

Maak je link in bio onderdeel van je merk, en niet van het platform van een ander.

Wat is een link in bio met een aangepast domein?

Waarom een aangepast domein gebruiken voor je link in bio?

Hoe lang duurt het om het in te stellen?

Is dit beter dan een gratis link-in-bio-tool?

Kan ik aanpassen hoe mijn link in bio-pagina eruitziet?

Wij geven om jouw privacy

