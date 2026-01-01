Maak een link in bio met een eigen domein
Eén link. Eén eigen domein. Klaar voor gebruik.
Je link, je merk
Je link in bio gebruikt je eigen domein, zodat je merk zichtbaar en gemakkelijk te herkennen blijft, waar je het ook deelt.
Alles voor je klaargezet
We verbinden jouw domein en link in bio automatisch, zodat je kunt beginnen met delen zonder je zorgen te maken over de installatie.
Gebouwd om met jou mee te groeien
Begin met een eenvoudige link in bio, en maak van je domein een website, webshop of e-mail als je groeit.
Maak je link in bio in minuten
1. Kies je domein
2. Bundel link in bio met je domein
3. Voeg je links toe en deel
Waarom domeinnamen bij Hostinger kopen?
Betrouwbare domeinregistrar
Hostinger is ICANN-geaccrediteerd en biedt 400+ domeinextensies.Meer informatie over domeinen
Privacy
24/7 ondersteuning
Snelle installatie, eenvoudig beheer
Registreer je domein in een paar klikken en beheer vervolgens alles op één plek — verlengingen, DNS-instellingen en verbindingen met je website of e-mail.
