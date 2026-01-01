Buat link in bio dengan domain sendiri
Satu link. Satu domain kustom. Siap digunakan.
Link Anda, brand Anda
Link in bio Anda menggunakan domain pribadi Anda, sehingga merek Anda tetap terlihat dan mudah dikenali di mana pun Anda membagikannya.
Semuanya sudah disiapkan untuk Anda
Kami menghubungkan domain dan link di bio Anda secara otomatis, sehingga Anda bisa mulai berbagi tanpa perlu khawatir tentang pengaturan.
Dirancang untuk berkembang bersama Anda
Mulai dengan link in bio sederhana, lalu ubah domain Anda menjadi website, toko, atau email seiring perkembangan Anda.
Buat link in bio Anda dalam sekejap
1. Pilih domain Anda
2. Sertakan link in bio untuk domain Anda
3. Tambah link dan bagikan
Mengapa cari domain di Hostinger?
Registrar domain tepercaya
Hostinger telah terakreditasi ICANN dengan 400+ pilihan ekstensi domain.Pelajari lebih lanjut tentang domain
Legal
Bantuan 24/7
Setup dan kelola mudah
Daftarkan domain Anda hanya beberapa klik, dan kelola semuanya di satu tempat – perpanjangan, pengaturan DNS, dan koneksi ke website atau email Anda.
