Buat link in bio dengan domain sendiri

Tampil profesional di mana pun Anda membagikan tautan Anda — tidak ada URL generik, cukup merek Anda
Pilih domain dan dapatkan halaman Link-in-bio bermerek Anda mulai dari Rp12.900/bulan
Satu link. Satu domain kustom. Siap digunakan.

Link Anda, brand Anda

Link in bio Anda menggunakan domain pribadi Anda, sehingga merek Anda tetap terlihat dan mudah dikenali di mana pun Anda membagikannya.

Semuanya sudah disiapkan untuk Anda

Kami menghubungkan domain dan link di bio Anda secara otomatis, sehingga Anda bisa mulai berbagi tanpa perlu khawatir tentang pengaturan.

Dirancang untuk berkembang bersama Anda

Mulai dengan link in bio sederhana, lalu ubah domain Anda menjadi website, toko, atau email seiring perkembangan Anda.

Buat link in bio Anda dalam sekejap

1. Pilih domain Anda

1. Pilih domain Anda

Pilih domain untuk link in bio Anda. Ini adalah link yang akan Anda bagikan di seluruh profil media sosial Anda.

2. Sertakan link in bio untuk domain Anda

3. Tambah link dan bagikan

Mengapa cari domain di Hostinger?

Registrar domain tepercaya

Hostinger telah terakreditasi ICANN dengan 400+ pilihan ekstensi domain.

Pelajari lebih lanjut tentang domain
Registrar domain tepercaya

Legal

Saat Anda mendaftarkan domain, detail kontak Anda mungkin muncul di catatan publik RDAP/WHOIS. Untuk ekstensi yang didukung, Hostinger secara otomatis menyertakan perlindungan privasi gratis untuk menjaga informasi pribadi Anda tersembunyi dari pihak ketiga.
Legal

Bantuan 24/7

Agen kami selalu tersedia melalui live chat atau email, merespons rata-rata dalam waktu kurang dari 3 menit. Anda juga tidak akan kesulitan berkomunikasi, karena agen kami fasih dalam 8+ bahasa.
Bantuan 24/7

Setup dan kelola mudah

Daftarkan domain Anda hanya beberapa klik, dan kelola semuanya di satu tempat – perpanjangan, pengaturan DNS, dan koneksi ke website atau email Anda.

Setup dan kelola mudah

Tersedia berbagai pilihan domain populer

Bandingkan semua harga TLD

.id

Sukseskan bisnis di pasar Indonesia dengan domain .id.

Rp  252.900Rp  210.900 /tahun

.com

Bangun kepercayaan dengan domain terbaik.

Rp  209.900Rp  6.900 /tahun

.online

Pilihan terbaik selain .com: populer dan universal.

Rp  596.900Rp  16.900 /tahun

.io

Optimalkan bisnis teknologi dengan domain io.

Rp  1.126.900Rp  529.900 /tahun

.icu

Optimalkan bisnis Anda dengan domain populer.

Rp  264.900Rp  32.900 /tahun

.xyz

Domain unik & trending untuk kesuksesan bisnis Anda.

Rp  231.900Rp  32.900 /tahun

.pro

Promosikan keahlian profesional Anda dengan domain pro.

Rp  480.900Rp  49.900 /tahun

.cloud

Optimalkan bisnis Anda dengan domain populer.

Rp  430.900Rp  32.900 /tahun

Dapatkan link in bio dengan custom domain Anda sendiri

Jadikan link in bio Anda bagian dari merek Anda, bukan platform orang lain.

Tanya Jawab (FAQ) Link in Bio dengan domain kustom

Jadikan link in bio Anda bagian dari merek Anda, bukan platform milik orang lain.

Apa itu link in bio dengan domain kustom?

Mengapa menggunakan custom domain untuk link in bio Anda?

Berapa lama untuk setup?

Apakah ini lebih baik daripada alat link-in-bio gratis?

Bisakah saya menyesuaikan tampilan halaman link in bio saya?

Kami menjaga informasi pribadi Anda

