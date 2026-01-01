أنشئ رابطًا تعريفيًا باستخدام دومين مخصص

ابدُ احترافيًا في كل مكان تشارك فيه رابطك — لا عناوين URL عامة، بل علامتك التجارية فقط
اختر نطاقًا واحصل على صفحة موقعك التعريفي بعلامتك التجارية ابتداءً من MAD 7.99/الشهر
رابط واحد. نطاق مخصص واحد. جاهز للاستخدام.

رابطك، علامتك التجارية

يستخدم رابطك التعريفي دومينك الخاص، بحيث تظل علامتك التجارية مرئية وسهلة التعرف عليها أينما تشاركه.

كل شيء جاهز لك

نقوم بربط نطاقك ورابط سيرتك الذاتية تلقائيًا، حتى تتمكن من البدء بالمشاركة دون القلق بشأن الإعداد.

مصمم لينمو معك

ابدأ برابط تعريفي بسيط، ثم حوّل نطاقك إلى موقع إلكتروني، أو متجر، أو بريد إلكتروني مع نمو أعمالك.

أنشئ رابطك التعريفي في دقائق

1. اختر دومينك

1. اختر دومينك

اختر دومينًا لرابطك التعريفي. هذا هو الرابط الذي ستشاركه عبر ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

2. ضمّن رابطك التعريفي مع دومينك

3. أضف روابطك وشارك

لماذا تشتري أسماء الدومينات من Hostinger؟

مسجل دومينات موثوق

تعد Hostinger معتمدة من ICANN وتقدم أكثر من 400 امتدادًا للدومين.

الخصوصية

عند تسجيل نطاق، قد تظهر تفاصيل الاتصال الخاصة بك في سجلات RDAP/WHOIS العامة. بالنسبة للامتدادات المدعومة، تتضمن Hostinger تلقائيًا حماية خصوصية مجانية لإبقاء معلوماتك الشخصية مخفية عن الأطراف الثالثة.
دعم 24/7

وكلاؤنا متاحون دائمًا عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني، ويستجيبون في أقل من 3 دقائق في المتوسط. ولن تواجه أي صعوبة في التواصل أيضًا، فالوكلاء يتقنون أكثر من 8 لغات.
إعداد سريع، وإدارة سهلة

سجل دومينك ببضع نقرات، ثم أدر كل شيء في مكان واحد — التجديدات، وإعدادات DNS، والاتصالات بموقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.

اختر من بين أكثر امتدادات الدومينات شيوعًا

قارن جميع أسعار TLD

.com

نَل ثقة عملائك مع أكثر الدومينات شهرة.

MAD  134.99MAD  77.99 /سنة

.cloud

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على cloud.

MAD  240.99MAD  18.99 /سنة

.shop

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على shop.

MAD  296.99MAD  9.99 /سنة

.io

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على io.

MAD  630.99MAD  296.99 /سنة

.icu

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على icu.

MAD  148.99MAD  18.99 /سنة

.info

Show your clients you do business in the .info.

MAD  268.99MAD  27.99 /سنة

.pro

أثبت احترافيتك من خلال دومين pro.

MAD  268.99MAD  27.99 /سنة

.online

إنه بديل رائع لـ com.، فهو عام وعالمي.

MAD  333.99MAD  9.99 /سنة

احصل على رابط تعريفي باستخدام دومينك المخصص الخاص بك

اجعل رابطك التعريفي جزءًا من علامتك التجارية، وليس منصة شخص آخر.

الأسئلة الشائعة حول الرابط التعريفي بنطاق مخصص

اجعل رابطك التعريفي جزءًا من علامتك التجارية، وليس منصة شخص آخر.

ما هو الرابط التعريفي بدومين مخصص؟

لماذا تستخدم دومينًا مخصصًا لرابطك التعريفي؟

كم من الوقت يستغرق الإعداد؟

هل هذا أفضل من أداة رابط مجانية في السيرة الذاتية؟

هل يمكنني تخصيص شكل صفحة رابطي في البايو؟

