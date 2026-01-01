Erstelle einen Link in Bio mit einer eigenen Domain
Ein Link. Eine eigene Domain. Sofort einsatzbereit.
Dein Link, deine Marke
Dein Link in der Bio verwendet deine eigene Domain, sodass deine Marke überall dort, wo du ihn teilst, sichtbar und leicht erkennbar bleibt.
Alles für Sie eingerichtet
Wir verbinden Ihre Domain und Ihren Link in Bio automatisch, damit Sie sofort mit dem Teilen beginnen können, ohne sich um die Einrichtung kümmern zu müssen.
Gebaut, um mit Ihnen zu wachsen
Beginnen Sie mit einem einfachen Link in Ihrer Bio und verwandeln Sie Ihre Domain, während Sie wachsen, in eine Website, einen Shop oder eine E-Mail.
Richten Sie Ihren Link in Bio in wenigen Minuten ein
1. Ihre Domain auswählen
2. Verbinde Link in Bio mit deiner Domain
3. Fügen Sie Ihre Links hinzu und teilen Sie
Warum Domainnamen bei Hostinger kaufen?
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar
Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domain-Endungen.Erfahren Sie mehr über Domains
Datenschutz
24/7 Support
Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung
Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.
