Erstelle einen Link in Bio mit einer eigenen Domain

Wirken Sie professionell, wo immer Sie Ihren Link teilen – keine generischen URLs, nur Ihre Marke.
Wählen Sie eine Domain und erhalten Sie Ihre gebrandete Link-in-Bio-Seite ab 1,49 €/Monat
Erstelle einen Link in Bio mit einer eigenen Domain

Ein Link. Eine eigene Domain. Sofort einsatzbereit.

Dein Link, deine Marke

Dein Link in der Bio verwendet deine eigene Domain, sodass deine Marke überall dort, wo du ihn teilst, sichtbar und leicht erkennbar bleibt.

Alles für Sie eingerichtet

Wir verbinden Ihre Domain und Ihren Link in Bio automatisch, damit Sie sofort mit dem Teilen beginnen können, ohne sich um die Einrichtung kümmern zu müssen.

Gebaut, um mit Ihnen zu wachsen

Beginnen Sie mit einem einfachen Link in Ihrer Bio und verwandeln Sie Ihre Domain, während Sie wachsen, in eine Website, einen Shop oder eine E-Mail.

Richten Sie Ihren Link in Bio in wenigen Minuten ein

1. Ihre Domain auswählen

1. Ihre Domain auswählen

Wählen Sie eine Domain für Ihren Link in der Bio. Diesen Link werden Sie auf Ihren sozialen Profilen teilen.

2. Verbinde Link in Bio mit deiner Domain

3. Fügen Sie Ihre Links hinzu und teilen Sie

Warum Domainnamen bei Hostinger kaufen?

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domain-Endungen.

Erfahren Sie mehr über Domains
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Datenschutz

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP/WHOIS-Einträgen erscheinen. Für unterstützte Domainendungen bietet Hostinger automatisch kostenlosen Datenschutz, um Ihre persönlichen Informationen vor Dritten zu verbergen.
Datenschutz

24/7 Support

Unsere Agenten sind immer per Live-Chat oder E-Mail erreichbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Auch die Kommunikation wird Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten, da unsere Agenten über 8 Sprachen fließend beherrschen.
24/7 Support

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domain-Endungen.

Erfahren Sie mehr über Domains
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Datenschutz

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP/WHOIS-Einträgen erscheinen. Für unterstützte Domainendungen bietet Hostinger automatisch kostenlosen Datenschutz, um Ihre persönlichen Informationen vor Dritten zu verbergen.
Datenschutz

24/7 Support

Unsere Agenten sind immer per Live-Chat oder E-Mail erreichbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Auch die Kommunikation wird Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten, da unsere Agenten über 8 Sprachen fließend beherrschen.
24/7 Support

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Wählen Sie aus den beliebtesten Domains

Alle TLD-Preise vergleichen

.com

Schaffen Sie Vertrauen mit der bekanntesten Domain.

16,99  €9,99  € /Jahr

.cloud

Bewerben Sie Ihr Unternehmen in der .cloud.

22,99  €1,99  € /Jahr

.shop

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie im .shop tätig sind.

30,99  €0,99  € /Jahr

.io

Zeigen Sie, dass Sie im Tech-Bereich arbeiten.

59,99  €27,99  € /Jahr

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

13,99  €1,99  € /Jahr

.info

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie in der .info tätig sind.

25,99  €2,99  € /Jahr

.pro

Zeigen Sie mit einer .pro-Domain Ihre Kompetenz.

25,99  €2,99  € /Jahr

.online

Eine großartige Alternative zu .com.

31,99  €0,99  € /Jahr

Sichern Sie sich einen Link in der Bio mit Ihrer eigenen benutzerdefinierten Domain

Machen Sie Ihren Link in der Bio zu einem Teil Ihrer Marke, nicht der Plattform eines anderen.

Link in Bio mit eigener Domain FAQs

Machen Sie Ihren Link in der Bio zu einem Teil Ihrer Marke, nicht zu einer Plattform eines anderen.

Was ist ein Link in der Bio mit einer eigenen Domain?

Warum eine eigene Domain für Ihren Link in Bio verwenden?

Wie lange dauert die Einrichtung?

Ist das besser als ein kostenloses Link in Bio-Tool?

Kann ich gestalten, wie meine Link in Bio-Seite aussieht?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.