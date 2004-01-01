Suurin ero on omistajuus ja joustavuus. Ilmaiset työkalut isännöivät sivuasi omalla verkkotunnuksellaan ja rajoittavat sitä, kuinka paljon voit mukauttaa tai laajentaa sitä. Omalla verkkotunnuksellasi voit pitää saman URL-osoitteen pitkällä aikavälillä ja rakentaa sen päälle tarpeidesi kasvaessa.