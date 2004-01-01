Luo linkki biossa yksilöidyllä verkkotunnuksella

Näytä ammattimaiselta kaikkialla, missä jaat linkkisi – ei yleisiä URL-osoitteita, vain brändisi
Valitse verkkotunnus ja hanki brändätty linkki biossa -sivusi alkaen 1,49 €/kuukausi
Luo linkki biossa yksilöidyllä verkkotunnuksella

Yksi linkki. Yksi mukautettu verkkotunnus. Käyttövalmis.

Linkkisi, brändisi

Profiililinkkisi käyttää omaa verkkotunnustasi, joten brändisi pysyy näkyvänä ja helposti tunnistettavana missä tahansa jaat sen.

Kaikki on järjestetty sinulle

Yhdistämme verkkotunnuksesi ja linkin biossa automaattisesti, joten voit aloittaa jakamisen murehtimatta asetuksista.

Rakennettu kasvamaan kanssasi

Aloita yksinkertaisella linkillä biossa, ja muuta sitten verkkotunnuksesi verkkosivustoksi, verkkokaupaksi tai sähköpostiksi toimintasi kasvaessa.

Asenna linkki biossa -sivusi minuuteissa

1. Valitse verkkotunnuksesi

1. Valitse verkkotunnuksesi

Valitse verkkotunnus linkillesi biossa. Tämä on linkki, jonka jaat sosiaalisen median profiileissasi.

2. Sisällytä linkki biossa domainiisi

3. Lisää linkkisi ja jaa

Miksi ostaa domain Hostingerilta?

Luotettu domainrekisterinpitäjä

Hostinger on ICANN-akkreditoitu ja tarjoaa 400+ domainpäätettä.

Yksityisyys

Kun rekisteröit verkkotunnuksen, yhteystietosi saattavat näkyä julkisissa RDAP/WHOIS-tiedoissa. Tuetuille tunnuksille Hostinger sisällyttää automaattisesti ilmaisen yksityisyyden suojan pitääkseen henkilökohtaiset tietosi piilossa kolmansilta osapuolilta.
24/7 tuki

Asiantuntijamme ovat aina tavoitettavissa live-chatin tai sähköpostin kautta, vastaten keskimäärin alle 3 minuutissa. Viestintä ei myöskään tuota ongelmia, sillä asiantuntijamme puhuvat yli 8 kieltä.
Nopea asennus, helppo hallinta

Rekisteröi domainisi muutamalla klikkauksella ja hallinnoi sitten kaikkea yhdessä paikassa – uusinnat, DNS-asetukset ja yhteydet verkkosivustoosi tai sähköpostiisi.

Valitse suosituimpien domainpäätteiden joukosta

Vertaile kaikkia TLD-hintoja

.com

Rakenna luottamusta tunnetuimmalla domainilla.

16,99  €2,99  € /vuosi

.online

Loistava vaihtoehto .com:ille. Kattava ja universaali.

33,99  €0,99  € /vuosi

.shop

Näytä asiakkaillesi, että teet bisnestä .shop:illa.

32,99  €0,99  € /vuosi

.io

Näytä asiakkaille, että toimit .io:ssa.

63,99  €29,99  € /vuosi

.icu

Näytä asiakkaille, että teet bisnestä .icu:ssa.

14,99  €1,99  € /vuosi

.xyz

Uniikki ja trendikäs pääte menestyvälle yrityksellesi.

13,99  €1,99  € /vuosi

.pro

Korosta ammattipätevyyttäsi .pro-verkkotunnuksella.

26,99  €2,99  € /vuosi

.cloud

Näytä asiakkaille pilviosaamisesi .cloud-päätteellä.

24,99  €1,99  € /vuosi

Hanki linkki biossa omalla verkkotunnuksellasi

Tee biossasi olevasta linkistä osa brändiäsi, ei jonkun toisen alustan.

Linkki biossa mukautetulla verkkotunnuksella – UKK

Tee biossasi olevasta linkistäsi osa brändiäsi, äläkä jonkun toisen alustan.

Mikä on linkki biossa yksilöidyllä domainilla?

Miksi käyttää mukautettua verkkotunnusta linkki biossa -sivullesi?

Kuinka kauan käyttöönotto kestää?

Onko tämä parempi kuin ilmainen linkki biossa -työkalu?

Voinko mukauttaa, miltä linkki biossa -sivuni näyttää?

Huolehdimme yksityisyydestäsi

