أنشئ رابطًا تعريفيًا باستخدام دومين مخصص

ابدُ احترافيًا في كل مكان تشارك فيه رابطك، لا عناوين URL عامة، بل علامتك التجارية فقط
اختر نطاقًا واحصل على صفحة موقعك التعريفي ذات العلامة التجارية بدءًا من 1.49 US$/الشهر
رابط واحد. نطاق مخصص واحد. جاهز للاستخدام.

رابطك، علامتك التجارية

يستخدم رابطك التعريفي دومينك الخاص، لتبقى علامتك التجارية مرئية وسهلة التعرف عليها أينما تشاركها.

كل شيء مُعدّ لك

نربط نطاقك ورابطك في البايو تلقائيًا، حتى تتمكن من البدء بالمشاركة دون القلق بشأن الإعداد.

مصمم للنمو معك

ابدأ برابط تعريفي بسيط، ثم حوّل نطاقك إلى موقع إلكتروني أو متجر أو بريد إلكتروني مع نموك.

أنشئ رابطك التعريفي في دقائق

1. اختر دومينك

1. اختر دومينك

اختر نطاقًا لرابطك التعريفي. هذا هو الرابط الذي ستشاركه عبر ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

2. ضمّن رابطك التعريفي مع دومينك

3. أضف روابطك وشارك

لماذا تشتري أسماء الدومينات من Hostinger؟

مسجل دومينات موثوق

تعد Hostinger معتمدة من ICANN وتقدم أكثر من 400 امتدادًا للدومين.

اكتشف المزيد عن النطاقات
الخصوصية

عندما تسجل نطاقًا، قد تظهر تفاصيل اتصالك في سجلات RDAP/WHOIS العامة. بالنسبة للنطاقات المدعومة، تتضمن Hostinger تلقائيًا حماية خصوصية مجانية لإبقاء معلوماتك الشخصية مخفية عن الأطراف الثالثة.
دعم 24/7

وكلاؤنا متاحون دائمًا عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني، ويستجيبون في أقل من 3 دقائق في المتوسط. ولن تواجه صعوبة في التواصل، فلديهم وكلاء يتحدثون أكثر من 8 لغات بطلاقة.
إعداد سريع، وإدارة سهلة

سجّل دومينك ببضع نقرات، ثم أدِر كل شيء في مكان واحد: التجديدات، وإعدادات DNS، والاتصالات بموقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.

اختر من بين أكثر الدومينات شيوعًا

قارن بين جميع أسعار نطاقات المستوى الأعلى

.com

نَل ثقة عملائك مع أكثر الدومينات شهرة.

19.99  US$0.01  US$ /سنة

.online

إنه بديل رائع لـ com.، فهو عام وعالمي.

35.99  US$0.99  US$ /سنة

.shop

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على shop.

34.99  US$0.99  US$ /سنة

.io

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على io.

67.99  US$31.99  US$ /سنة

.icu

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على icu.

15.99  US$1.99  US$ /سنة

.xyz

دومين فريد ورائع لعملك الناجح.

13.99  US$1.99  US$ /سنة

.pro

أثبت احترافيتك من خلال دومين pro.

28.99  US$2.99  US$ /سنة

.cloud

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على cloud.

25.99  US$1.99  US$ /سنة

احصل على رابط تعريفي مع دومينك المخصص

اجعل رابطك التعريفي جزءًا من علامتك التجارية، وليس منصة شخص آخر.

الأسئلة الشائعة حول الرابط التعريفي مع نطاق مخصص

اجعل رابطك التعريفي جزءًا من علامتك التجارية، وليس منصة أي جهة أخرى.

ما هو الرابط التعريفي مع دومين مخصص؟

لماذا تستخدم دومينًا مخصصًا لرابطك التعريفي؟

كم من الوقت يستغرق الإعداد؟

هل هذا أفضل من أداة رابط مجانية في البايو؟

هل يمكنني تخصيص شكل صفحة الرابط في سيرتي الذاتية؟

