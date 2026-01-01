أنشئ رابطًا تعريفيًا باستخدام دومين مخصص
رابط واحد. نطاق مخصص واحد. جاهز للاستخدام.
رابطك، علامتك التجارية
يستخدم رابطك التعريفي دومينك الخاص، لتبقى علامتك التجارية مرئية وسهلة التعرف عليها أينما تشاركها.
كل شيء مُعدّ لك
نربط نطاقك ورابطك في البايو تلقائيًا، حتى تتمكن من البدء بالمشاركة دون القلق بشأن الإعداد.
مصمم للنمو معك
ابدأ برابط تعريفي بسيط، ثم حوّل نطاقك إلى موقع إلكتروني أو متجر أو بريد إلكتروني مع نموك.
أنشئ رابطك التعريفي في دقائق
1. اختر دومينك
2. ضمّن رابطك التعريفي مع دومينك
3. أضف روابطك وشارك
لماذا تشتري أسماء الدومينات من Hostinger؟
مسجل دومينات موثوق
تعد Hostinger معتمدة من ICANN وتقدم أكثر من 400 امتدادًا للدومين.اكتشف المزيد عن النطاقات
الخصوصية
دعم 24/7
إعداد سريع، وإدارة سهلة
سجّل دومينك ببضع نقرات، ثم أدِر كل شيء في مكان واحد: التجديدات، وإعدادات DNS، والاتصالات بموقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.
