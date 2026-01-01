Vytvorte odkaz v bio s vlastnou doménou

Vyzerajte profesionálne všade, kde zdieľate svoj odkaz — žiadne všeobecné URL adresy, len vaša značka
Vyberte si doménu a získajte svoju značkovú stránku link-in-bio už od 1,49 €/mesiac
Vytvorte odkaz v bio s vlastnou doménou

Jeden odkaz. Jedna vlastná doména. Pripravené na použitie.

Váš odkaz, vaša značka

Váš odkaz v bio používa vašu vlastnú doménu, takže vaša značka zostáva viditeľná a ľahko rozpoznateľná kdekoľvek ju zdieľate.

Všetko je pre vás pripravené

Pripojíme vašu doménu a odkaz v bio automaticky, aby ste mohli začať zdieľať bez obáv z nastavenia.

Vytvorené tak, aby rástlo s vami

Začnite s jednoduchým odkazom v profile, potom premeňte vašu doménu na webovú stránku, e-shop alebo e-mail, ako rastiete.

Nastavte si odkaz v profile za pár minút

1. Vyberte si svoju doménu

1. Vyberte si svoju doménu

Vyberte si doménu pre váš odkaz v bio. Toto je odkaz, ktorý budete zdieľať na vašich sociálnych profiloch.

2. Získajte odkaz na stránku s životopisom v balíku s vašou doménou

3. Pridajte svoje odkazy a zdieľajte

Prečo si kúpiť názvy domén v Hostingeri?

Dôveryhodný registrátor domén

Hostinger má akreditáciu ICANN a ponúka 400+ doménových prípon.

Ochrana osobných údajov

Keď si zaregistrujete doménu, vaše kontaktné údaje sa môžu objaviť vo verejných záznamoch RDAP/WHOIS. Pre podporované rozšírenia Hostinger automaticky zahŕňa bezplatnú ochranu súkromia, aby vaše osobné údaje zostali skryté pred tretími stranami.
Nepretržitá podpora

Naši agenti sú vždy k dispozícii na live chate alebo e-maile, pričom odpovedajú v priemere do 3 minút. Nebudete mať problém ani s komunikáciou, keďže agenti ovládajú viac ako 8 jazykov.
Rýchle nastavenie, jednoduché spravovanie

Zaregistrujte si svoju doménu niekoľkými kliknutiami, potom spravujte všetko na jednom mieste – obnovy, nastavenia DNS a pripojenia k webovej stránke alebo e-mailu.

Vyberte si z najpopulárnejších doménových koncoviek

Porovnať všetky ceny TLD

.com

Vybudujte si dôveru vďaka najznámejšej doméne.

16,99  €2,99  € /rok

.online

Skvelá alternatíva k .com – všeobecná a univerzálna.

33,99  €0,99  € /rok

.shop

Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .shop.

32,99  €0,99  € /rok

.io

Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .io.

63,99  €29,99  € /rok

.icu

Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .icu.

14,99  €1,99  € /rok

.xyz

Jedinečná a trendová doména pre vaše úspešné podnikanie.

13,99  €1,99  € /rok

.pro

Preukážte svoju odbornosť prostredníctvom domény .pro.

17,99  €3,99  € /rok

.cloud

Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .cloud.

24,99  €1,99  € /rok

Získajte odkaz v bio s vlastnou doménou.

Urobte váš odkaz v bio súčasťou vašej značky, nie platformy niekoho iného.

Odkaz v profile s vlastnou doménou – Časté otázky

Urobte váš odkaz v bio súčasťou vašej značky, nie platformy niekoho iného.

Čo je odkaz v bio s vlastnou doménou?

Prečo použiť vlastnú doménu pre váš odkaz v profile?

Ako dlho trvá nastavenie?

Je toto lepšie ako bezplatný nástroj na odkaz v bio?

Môžem si prispôsobiť, ako vyzerá moja stránka s odkazom v bio?

