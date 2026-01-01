Vytvorte odkaz v bio s vlastnou doménou
Jeden odkaz. Jedna vlastná doména. Pripravené na použitie.
Váš odkaz, vaša značka
Váš odkaz v bio používa vašu vlastnú doménu, takže vaša značka zostáva viditeľná a ľahko rozpoznateľná kdekoľvek ju zdieľate.
Všetko je pre vás pripravené
Pripojíme vašu doménu a odkaz v bio automaticky, aby ste mohli začať zdieľať bez obáv z nastavenia.
Vytvorené tak, aby rástlo s vami
Začnite s jednoduchým odkazom v profile, potom premeňte vašu doménu na webovú stránku, e-shop alebo e-mail, ako rastiete.
Nastavte si odkaz v profile za pár minút
1. Vyberte si svoju doménu
2. Získajte odkaz na stránku s životopisom v balíku s vašou doménou
3. Pridajte svoje odkazy a zdieľajte
Prečo si kúpiť názvy domén v Hostingeri?
Dôveryhodný registrátor domén
Hostinger má akreditáciu ICANN a ponúka 400+ doménových prípon.Zistiť viac o doménach
Ochrana osobných údajov
Nepretržitá podpora
Rýchle nastavenie, jednoduché spravovanie
Zaregistrujte si svoju doménu niekoľkými kliknutiami, potom spravujte všetko na jednom mieste – obnovy, nastavenia DNS a pripojenia k webovej stránke alebo e-mailu.
