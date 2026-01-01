Створіть посилання в біо з власним доменом
Одне посилання. Один власний домен. Готово до використання.
Своє посилання, свій бренд
Посилання в біо використовує власний домен, тому бренд залишається видимим і легко впізнаваним, де б ви його не поширювали.
Усе налаштовано для вас
Ми автоматично підключаємо ваш домен та посилання в біо, тож ви можете одразу ділитися без турбот про налаштування.
Створено, щоб рости разом з вами
Почніть з простого посилання в біо, потім перетворіть свій домен на вебсайт, магазин або електронну пошту у міру зростання.
Налаштуйте посилання в біо за лічені хвилини
1. Виберіть домен
2. Посилання в біо разом з вашим доменом
3. Додайте посилання та поділіться
Чому варто купити домен в Hostinger?
Надійний реєстратор доменів
Hostinger акредитований ICANN і пропонує 400+ доменних розширень.Більше про домени
Конфіденційність
Підтримка 24/7
Швидке налаштування і просте управління
Зареєструйте домен за кілька кліків, а потім керуйте усім в одному місці — поновленнями, налаштуваннями DNS та підключеннями до вашого сайту або електронної пошти.
