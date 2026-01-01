Створіть посилання в біо з власним доменом

Виглядайте професійно скрізь, де ви ділитеся своїм посиланням — без загальних URL-адрес, лише ваш бренд
Оберіть домен та отримайте брендовану сторінку link-in-bio від 39,00 ₴/місяць
Створіть посилання в біо з власним доменом

Одне посилання. Один власний домен. Готово до використання.

Своє посилання, свій бренд

Посилання в біо використовує власний домен, тому бренд залишається видимим і легко впізнаваним, де б ви його не поширювали.

Усе налаштовано для вас

Ми автоматично підключаємо ваш домен та посилання в біо, тож ви можете одразу ділитися без турбот про налаштування.

Створено, щоб рости разом з вами

Почніть з простого посилання в біо, потім перетворіть свій домен на вебсайт, магазин або електронну пошту у міру зростання.

Налаштуйте посилання в біо за лічені хвилини

1. Виберіть домен

1. Виберіть домен

Оберіть домен для посилання в біо. Це посилання, яким ви ділитиметеся у соціальних профілях.

2. Посилання в біо разом з вашим доменом

3. Додайте посилання та поділіться

Чому варто купити домен в Hostinger?

Надійний реєстратор доменів

Hostinger акредитований ICANN і пропонує 400+ доменних розширень.

Більше про домени
Надійний реєстратор доменів

Конфіденційність

Коли ви реєструєте домен, ваші контактні дані можуть з'явитися в публічних записах RDAP/WHOIS. Для підтримуваних розширень Hostinger автоматично включає безкоштовний захист приватності, щоб приховати вашу особисту інформацію від третіх сторін.
Конфіденційність

Підтримка 24/7

Наші агенти завжди доступні в живому чаті або електронній пошті, відповідаючи в середньому менш ніж за 3 хвилини. У вас також не виникне проблем зі спілкуванням, оскільки агенти вільно володіють 8+ мовами.
Підтримка 24/7

Швидке налаштування і просте управління

Зареєструйте домен за кілька кліків, а потім керуйте усім в одному місці — поновленнями, налаштуваннями DNS та підключеннями до вашого сайту або електронної пошти.

Швидке налаштування і просте управління

Надійний реєстратор доменів

Hostinger акредитований ICANN і пропонує 400+ доменних розширень.

Більше про домени
Надійний реєстратор доменів

Конфіденційність

Коли ви реєструєте домен, ваші контактні дані можуть з'явитися в публічних записах RDAP/WHOIS. Для підтримуваних розширень Hostinger автоматично включає безкоштовний захист приватності, щоб приховати вашу особисту інформацію від третіх сторін.
Конфіденційність

Підтримка 24/7

Наші агенти завжди доступні в живому чаті або електронній пошті, відповідаючи в середньому менш ніж за 3 хвилини. У вас також не виникне проблем зі спілкуванням, оскільки агенти вільно володіють 8+ мовами.
Підтримка 24/7

Швидке налаштування і просте управління

Зареєструйте домен за кілька кліків, а потім керуйте усім в одному місці — поновленнями, налаштуваннями DNS та підключеннями до вашого сайту або електронної пошти.

Швидке налаштування і просте управління

Популярні доменні зони

Порівняти всі ціни TLD

.com

Зміцніть довіру за допомогою цього відомого домену.

649,00  ₴229,00  ₴ /рік

.online

Це чудова альтернатива .com – універсальний домен.

1.489,00  ₴49,00  ₴ /рік

.shop

Домен .shop – максимум свободи для бізнесу.

1.449,00  ₴49,00  ₴ /рік

.io

Створіть оригінальну адресу сайту з доменом .io.

2.809,00  ₴1.329,00  ₴ /рік

.icu

Домен .icu – чудовий спосіб виділити свій сайт на тлі інших...

669,00  ₴89,00  ₴ /рік

.xyz

Унікальний та актуальний домен для успішного бізнесу.

579,00  ₴89,00  ₴ /рік

.pro

Домен .pro – продемонструйте свій професіоналізм.

1.199,00  ₴129,00  ₴ /рік

.cloud

Для бізнесу, який використовує хмарні технології.

1.079,00  ₴89,00  ₴ /рік

Отримайте посилання в біо з власним доменом

Зробіть посилання в біо частиною свого бренду, а не чужої платформи.

Посилання в біо з власним доменом: Поширені запитання

Зробіть посилання в біо частиною свого бренду, а не чужої платформи.

Що таке посилання в біо з власним доменом?

Навіщо використовувати власний домен для посилання в біо?

Скільки часу потрібно, щоб налаштувати?

Чи це краще, ніж безкоштовний інструмент для посилання в біо?

Чи можна налаштувати, як виглядає сторінка з посиланням у біо?

Ми дбаємо про вашу конфіденційність

На цьому сайті використовуються файли cookie, щоб забезпечити відмінну роботу сайту та збирати дані про те, як ви з ним взаємодієте, а також для маркетингових цілей. Натискаючи кнопку "Дозволити", ви погоджуєтеся зберігати файли cookie на вашому пристрої для таргетування, персоналізації та аналітики, як описано в нашій Політиці обробки файлів cookie.