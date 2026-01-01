Créez un lien en bio avec un nom de domaine personnalisé

Affichez un aspect professionnel partout où vous partagez votre lien — sans URL génériques, uniquement votre marque.
Choisir un domaine et obtenir votre page de lien en bio personnalisée à partir de 1,99 €/mois
Un lien. Un domaine personnalisé. Prêt à l'emploi.

Votre lien, votre marque

Votre lien en bio utilise votre propre nom de domaine, ainsi votre marque reste visible et facile à reconnaître partout où vous le partagez.

Tout est configuré pour vous

Nous connectons automatiquement votre domaine et votre lien dans la bio, afin que vous puissiez commencer à partager sans vous soucier de la configuration.

Conçu pour évoluer avec vous

Commencez par un simple lien en bio, puis développez votre nom de domaine en un site web, une boutique ou un e-mail à mesure que vous évoluez.

Créez votre lien en bio en quelques minutes

1. Choisissez votre domaine

Choisissez un nom de domaine pour votre lien en bio. C'est le lien que vous partagerez sur vos profils sociaux.

2. Inclure le lien en bio avec votre nom de domaine

3. Ajoutez vos liens et partagez

Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?

Registraire fiable

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de noms de domaine.

Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les registres publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection gratuite de la confidentialité afin de masquer vos informations personnelles aux tiers.
Support 24 h/24 et 7 j/7

Nos agents sont toujours disponibles par chat en direct ou par e-mail, et répondent en moins de 3 minutes en moyenne. Vous n'aurez aucune difficulté à communiquer, car nos agents parlent plus de 8 langues.
Configuration rapide et gestion simplifiée

Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout en un seul endroit : les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou e-mail.

Choisissez parmi les noms de domaine les plus populaires

Comparer tous les prix TLD

.fr

Le choix idéal pour une entreprise en France.

10,99  €0,01  € /an

.com

Créez une relation de confiance grâce à ce nom de domaine.

16,99  €0,01  € /an

.online

Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

33,99  €0,99  € /an

.io

Indiquez clairement que votre activité est dans la tech.

63,99  €29,99  € /an

.icu

Avec .icu, montrez que vos clients sont au cœur de votre ac...

14,99  €1,99  € /an

.xyz

Un nom de domaine unique et tendance pour votre entreprise.

13,99  €1,99  € /an

.pro

Montrez votre expertise avec un nom de domaine .pro.

26,99  €2,99  € /an

.cloud

Montrez à vos clients que vous êtes dans le cloud.

24,99  €1,99  € /an

Obtenez un lien en bio avec votre propre nom de domaine personnalisé

Faites de votre lien en bio une partie de votre marque, et non la plateforme de quelqu'un d'autre.

FAQ sur le lien en bio avec domaine personnalisé

Qu'est-ce qu'un lien en bio avec un domaine personnalisé ?

Pourquoi utiliser un nom de domaine personnalisé pour votre lien en bio ?

Combien de temps faut-il pour configurer ?

Est-ce mieux qu'un outil lien-en-bio gratuit ?

Pouvez-vous personnaliser l'apparence de votre page lien-en-bio ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

