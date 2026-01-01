สร้างลิงก์ประวัติด้วยโดเมนที่กำหนดเอง

ดูเป็นมืออาชีพไม่ว่าคุณจะแชร์ลิงก์ไปที่ใด — ไม่มี URL ทั่วไป มีแต่แบรนด์ของคุณ
เลือกโดเมนและรับหน้าลิงก์ในไบโอสำหรับแบรนด์ของคุณเริ่มต้นที่ ฿29.00 บาท/เดือน
หนึ่งลิงก์ หนึ่งโดเมนที่กำหนดเอง พร้อมใช้งาน

ลิงก์ของคุณ แบรนด์ของคุณ

ลิงก์ใน Bio ของคุณใช้โดเมนของคุณเอง แบรนด์ของคุณจึงยังคงเป็นที่รู้จักและจดจำได้ง่ายไม่ว่าคุณจะแชร์ที่ไหนก็ตาม

ทุกอย่างจัดเตรียมไว้ให้คุณ

เราเชื่อมต่อโดเมนและลิงก์ใน Bio ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มแชร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่า

สร้างมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ

เริ่มต้นด้วยลิงก์ในไบโอง่ายๆ จากนั้นเปลี่ยนโดเมนของคุณให้เป็นเว็บไซต์ ร้านค้า หรืออีเมล เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต

ตั้งค่าลิงก์ใน Bio ของคุณในไม่กี่นาที

1. เลือกโดเมนของคุณ

เลือกโดเมนสำหรับลิงก์ใน Bio ของคุณ นี่คือลิงก์ที่คุณจะแชร์บนโปรไฟล์โซเชียลของคุณ

2. รวมลิงก์ใน Bio พร้อมโดเมนของคุณ

3. เพิ่มลิงก์และแชร์

ทำไมต้องซื้อชื่อโดเมนที่ Hostinger?

ผู้ให้บริการจดโดเมนที่เชื่อถือได้

Hostinger ได้รับการรับรองจาก ICANN และให้บริการนามสกุลโดเมน 400+ รายการ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมน
ความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณลงทะเบียนโดเมน รายละเอียดการติดต่อของคุณอาจปรากฏในบันทึก RDAP/WHOIS สาธารณะ สำหรับนามสกุลโดเมนที่รองรับ Hostinger จะรวมบริการปกป้องข้อมูลส่วนตัวฟรีโดยอัตโนมัติ เพื่อซ่อนข้อมูลส่วนตัวของคุณจากบุคคลที่สาม
การสนับสนุนตลอด 24/7

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้บริการเสมอผ่านไลฟ์แชทหรืออีเมล โดยใช้เวลาเฉลี่ยไม่ถึง 3 นาที คุณจะไม่มีปัญหาในการสื่อสาร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเราสามารถสื่อสารได้มากกว่า 8 ภาษา
ตั้งค่ารวดเร็ว จัดการเองได้ง่ายๆ

ลงทะเบียนโดเมนของคุณในไม่กี่คลิก แล้วจัดการทุกอย่างในที่เดียว — การต่ออายุ การตั้งค่า DNS และการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรืออีเมลของคุณ

เลือกจากนามสกุลโดเมนยอดนิยมที่สุด

เปรียบเทียบราคา TLD ทั้งหมด

.com

สร้างความไว้วางใจด้วยโดเมนที่มีชื่อเสียงที่สุด

฿  459.00฿  199.00 /ปี

.online

.com เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยม แพร่หลาย ทั่วไปและเป็นสากล

฿  1,239.00฿  39.00 /ปี

.shop

แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณทำธุรกิจใน .shop

฿  1,209.00฿  39.00 /ปี

.io

แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณทำธุรกิจใน .io

฿  2,349.00฿  1,109.00 /ปี

.icu

ให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าคุณทำธุรกิจใน .icu

฿  559.00฿  69.00 /ปี

.xyz

โดเมนที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจที่ประสบความสำ...

฿  489.00฿  69.00 /ปี

.pro

แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณในสาขาเฉพาะหรือเน้นย้ำอาชีพขอ...

฿  999.00฿  109.00 /ปี

.cloud

ให้ลูกค้าเห็นว่าคุณทำธุรกิจใน .cloud

฿  899.00฿  69.00 /ปี

รับลิงก์ประวัติพร้อมโดเมนที่กำหนดเองของคุณเอง

ทำให้ลิงก์ในไบโอของคุณเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์คุณ ไม่ใช่แพลตฟอร์มของคนอื่น

ลิงก์ใน Bio พร้อมโดเมนที่กำหนดเอง คำถามที่พบบ่อย

ทำให้ลิงก์ในไบโอของคุณเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของคุณ ไม่ใช่แพลตฟอร์มของคนอื่น

ลิงก์ประวัติพร้อมโดเมนที่กำหนดเองคืออะไร?

ทำไมต้องใช้โดเมนที่กำหนดเองสำหรับลิงก์ใน Bio ของคุณ

ใช้เวลานานแค่ไหนในการตั้งค่า?

นี่ดีกว่าเครื่องมือลิงก์ในไบโอฟรีหรือไม่?

ฉันสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของหน้า Link in Bio ของฉันได้หรือไม่?

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

