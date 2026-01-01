สร้างลิงก์ประวัติด้วยโดเมนที่กำหนดเอง
หนึ่งลิงก์ หนึ่งโดเมนที่กำหนดเอง พร้อมใช้งาน
ลิงก์ของคุณ แบรนด์ของคุณ
ลิงก์ใน Bio ของคุณใช้โดเมนของคุณเอง แบรนด์ของคุณจึงยังคงเป็นที่รู้จักและจดจำได้ง่ายไม่ว่าคุณจะแชร์ที่ไหนก็ตาม
ทุกอย่างจัดเตรียมไว้ให้คุณ
เราเชื่อมต่อโดเมนและลิงก์ใน Bio ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มแชร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่า
สร้างมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ
เริ่มต้นด้วยลิงก์ในไบโอง่ายๆ จากนั้นเปลี่ยนโดเมนของคุณให้เป็นเว็บไซต์ ร้านค้า หรืออีเมล เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
ตั้งค่าลิงก์ใน Bio ของคุณในไม่กี่นาที
1. เลือกโดเมนของคุณ
2. รวมลิงก์ใน Bio พร้อมโดเมนของคุณ
3. เพิ่มลิงก์และแชร์
ทำไมต้องซื้อชื่อโดเมนที่ Hostinger?
ผู้ให้บริการจดโดเมนที่เชื่อถือได้
Hostinger ได้รับการรับรองจาก ICANN และให้บริการนามสกุลโดเมน 400+ รายการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมน
ความเป็นส่วนตัว
การสนับสนุนตลอด 24/7
ตั้งค่ารวดเร็ว จัดการเองได้ง่ายๆ
ลงทะเบียนโดเมนของคุณในไม่กี่คลิก แล้วจัดการทุกอย่างในที่เดียว — การต่ออายุ การตั้งค่า DNS และการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรืออีเมลของคุณ
ผู้ให้บริการจดโดเมนที่เชื่อถือได้
Hostinger ได้รับการรับรองจาก ICANN และให้บริการนามสกุลโดเมน 400+ รายการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมน
ความเป็นส่วนตัว
การสนับสนุนตลอด 24/7
ตั้งค่ารวดเร็ว จัดการเองได้ง่ายๆ
ลงทะเบียนโดเมนของคุณในไม่กี่คลิก แล้วจัดการทุกอย่างในที่เดียว — การต่ออายุ การตั้งค่า DNS และการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรืออีเมลของคุณ