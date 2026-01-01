Créez un lien en bio avec un nom de domaine personnalisé

Affichez un aspect professionnel partout où vous partagez votre lien — pas d'URL génériques, juste votre marque
Choisissez un domaine et obtenez votre page lien en bio personnalisée à partir de MAD 7.99/mois
Créez un lien en bio avec un nom de domaine personnalisé

Un lien. Un domaine personnalisé. Prêt à l'emploi.

Votre lien, votre marque

Votre lien en bio utilise votre propre domaine, ainsi votre marque reste visible et facile à reconnaître partout où vous le partagez.

Tout est configuré pour vous

Nous connectons automatiquement votre domaine et votre lien en bio, afin que vous puissiez commencer à partager sans vous soucier de la configuration.

Conçu pour grandir avec vous

Commencez par un simple lien en bio, puis transformez votre domaine en un site web, une boutique ou un e-mail au fur et à mesure que vous évoluez.

Créez votre lien en bio en quelques minutes

1. Choisissez votre domaine

1. Choisissez votre domaine

Choisissez un nom de domaine pour votre lien en bio. C'est le lien que vous partagerez sur vos profils sociaux.

2. Associez le lien en bio à votre nom de domaine

3. Ajoutez vos liens et partagez

Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?

Registraire fiable

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de noms de domaine.

En savoir plus sur les domaines
Registraire fiable

Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les registres publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection de confidentialité gratuite pour protéger vos informations personnelles des tiers.
Confidentialité

Support 24 h/24, 7 j/7

Nos agents sont toujours disponibles par chat en direct ou par e-mail, répondant en moins de 3 minutes en moyenne. Vous n'aurez pas non plus de mal à communiquer, avec des agents parlant plus de 8 langues.
Support 24 h/24, 7 j/7

Configuration rapide, gestion simplifiée

Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout en un seul endroit — les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou e-mail.

Configuration rapide, gestion simplifiée

Choisissez parmi les noms de domaine les plus populaires

Comparer tous les prix des TLD

.com

Établissez une relation de confiance grâce à ce nom de doma...

MAD  134.99MAD  77.99 /an

.cloud

Montrez à vos clients que vous faites partie du .cloud

MAD  240.99MAD  18.99 /an

.shop

Show your clients you do business in the .shop.

MAD  296.99MAD  9.99 /an

.io

Montrez à vos clients que vous faites partie du .io

MAD  630.99MAD  296.99 /an

.icu

Montrez à vos clients que vous faites partie du .icu

MAD  148.99MAD  18.99 /an

.info

Show your clients you do business in the .info.

MAD  268.99MAD  27.99 /an

.pro

Montrez vos compétences grâce à un nom de domaine .pro

MAD  268.99MAD  27.99 /an

.online

Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

MAD  333.99MAD  9.99 /an

Obtenez un lien en bio avec votre propre nom de domaine personnalisé

Faites de votre lien en bio une partie de votre marque, et non celle d'une autre plateforme.

FAQ sur le lien en bio avec un domaine personnalisé

Faites de votre lien en bio un élément de votre marque, pas la plateforme de quelqu'un d'autre.

Qu'est-ce qu'un lien en bio avec un domaine personnalisé ?

Pourquoi utiliser un nom de domaine personnalisé pour votre lien en bio ?

Combien de temps faut-il pour configurer ?

Est-ce mieux qu'un outil de lien-en-bio gratuit ?

Est-ce que je peux personnaliser l'apparence de ma page lien en bio ?

