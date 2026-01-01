Opprett en lenke i bio med et egendefinert domene

Se profesjonell ut overalt hvor du deler lenken din – ingen generiske URL-er, bare merkevaren din
Velg et domene og få din merkevaretilpassede link-i-bio-side fra kr 17,99 per måned
Én lenke. Ett tilpasset domene. Klar til bruk.

Din lenke, din merkevare

Lenken din i bio bruker ditt eget domene, slik at merkevaren din forblir synlig og lett å gjenkjenne uansett hvor du deler den.

Alt er satt opp for deg

Vi kobler domenet ditt og lenken i bio automatisk, slik at du kan begynne å dele uten å bekymre deg for oppsettet.

Bygget for å vokse med deg

Start med en enkel lenke i bio, deretter gjør du domenet ditt om til et nettsted, en butikk eller e-post etter hvert som du vokser.

Sett opp din lenke i bio på få minutter

1. Velg ditt domene

1. Velg ditt domene

Velg et domene for lenken din i bioen. Dette er lenken du vil dele på tvers av dine sosiale profiler.

2. Inkluder lenke i bio med domenet ditt

3. Legg til lenkene dine og del

Hvorfor kjøpe domenenavn hos Hostinger?

Pålitelig domeneregistrator

Hostinger er ICANN-akkreditert og tilbyr 400+ domeneutvidelser.

Personvern

Når du registrerer et domene, kan kontaktinformasjonen din vises i offentlige RDAP-/WHOIS-registre. For støttede utvidelser inkluderer Hostinger automatisk gratis personvern for å holde personopplysningene dine skjult fra tredjeparter.
24/7 support

Våre agenter er alltid tilgjengelige på live chat eller e-post, og svarer på under 3 minutter i gjennomsnitt. Du vil heller ikke ha problemer med å kommunisere, da agentene snakker flytende 8+ språk.
Rask oppsett, enkel administrasjon

Registrer domenet ditt med noen få klikk, deretter administrer alt på ett sted: fornyelser, DNS-innstillinger og tilkoblinger til nettstedet eller e-posten din.

Finn ut mer om domener
Velg fra de mest populære domeneutvidelsene

.com

Bygg tillit med dette mest kjente domenet.

kr  205,99kr  29,99 /år

.online

Et flott alternativ til .com. Bredt og universalt.

kr  396,99kr  10,99 /år

.net

Vis kundene dine om at du driver en virksomhet i .net

kr  198,99kr  132,99 /år

.io

Vis kundene dine om at du driver en virksomhet i .io

kr  749,99kr  352,99 /år

.icu

Vis kundene dine om at du driver en virksomhet i .icu

kr  176,99kr  21,99 /år

.xyz

Unikt og trendy domene for den vellykkede bedriften din.

kr  154,99kr  21,99 /år

.pro

Vis hvor dyktig du er på ditt område med .pro-domenet.

kr  319,99kr  32,99 /år

.cloud

Vis kundene dine om at du driver en virksomhet i .cloud

kr  286,99kr  21,99 /år

Få en lenke i bio med ditt eget tilpassede domene

Gjør lenken i bioen din til en del av merkevaren din, ikke en annens plattform.

Lenke i bio med egendefinert domene – Ofte stilte spørsmål

Hva er en lenke i bio med et egendefinert domene?

Hvorfor bruke et tilpasset domene for lenken din i bio?

Hvor lang tid tar det å sette opp?

Er dette bedre enn et gratis lenke i bio-verktøy?

Kan jeg tilpasse hvordan lenken min i bio-siden ser ut?

