Opprett en lenke i bio med et egendefinert domene
Én lenke. Ett tilpasset domene. Klar til bruk.
Din lenke, din merkevare
Lenken din i bio bruker ditt eget domene, slik at merkevaren din forblir synlig og lett å gjenkjenne uansett hvor du deler den.
Alt er satt opp for deg
Vi kobler domenet ditt og lenken i bio automatisk, slik at du kan begynne å dele uten å bekymre deg for oppsettet.
Bygget for å vokse med deg
Start med en enkel lenke i bio, deretter gjør du domenet ditt om til et nettsted, en butikk eller e-post etter hvert som du vokser.
Sett opp din lenke i bio på få minutter
1. Velg ditt domene
2. Inkluder lenke i bio med domenet ditt
3. Legg til lenkene dine og del
Hvorfor kjøpe domenenavn hos Hostinger?
Pålitelig domeneregistrator
Hostinger er ICANN-akkreditert og tilbyr 400+ domeneutvidelser.Finn ut mer om domener
Personvern
24/7 support
Rask oppsett, enkel administrasjon
Registrer domenet ditt med noen få klikk, deretter administrer alt på ett sted: fornyelser, DNS-innstillinger og tilkoblinger til nettstedet eller e-posten din.
Pålitelig domeneregistrator
Hostinger er ICANN-akkreditert og tilbyr 400+ domeneutvidelser.Finn ut mer om domener
Personvern
24/7 support
Rask oppsett, enkel administrasjon
Registrer domenet ditt med noen få klikk, deretter administrer alt på ett sted: fornyelser, DNS-innstillinger og tilkoblinger til nettstedet eller e-posten din.