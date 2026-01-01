Erstellen Sie einen Link in Bio mit einer benutzerdefinierten Domain.
Ein Link. Eine eigene Domain. Sofort einsatzbereit.
Ihr Link, Ihre Marke
Ihr Link in Bio verwendet Ihre eigene Domain, damit Ihre Marke sichtbar und leicht erkennbar bleibt, wo immer Sie ihn teilen.
Alles für Sie eingerichtet
Wir verbinden Ihre Domain und Ihren Link in Bio automatisch, damit Sie sofort mit dem Teilen beginnen können, ohne sich um die Einrichtung kümmern zu müssen.
Wächst mit Ihnen mit
Beginnen Sie mit einem einfachen Link in Bio und verwandeln Sie Ihre Domain dann mit zunehmendem Wachstum in eine Website, einen Shop oder eine E-Mail.
Richten Sie Ihren Link in der Bio in Minuten ein.
1. Wählen Sie Ihre Domain
2. Link in Bio mit Ihrer Domain bündeln
3. Ihre Links hinzufügen und teilen
Warum sollten Sie Ihren Domainnamen bei Hostinger kaufen?
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar
Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet 400+ Domain-Endungen.Erfahren Sie mehr über Domains
Privatsphäre
24/7 Support
Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung
Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks, dann verwalten Sie alles an einem Ort — Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.
