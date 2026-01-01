Erstellen Sie einen Link in Bio mit einer benutzerdefinierten Domain.

Wirken Sie professionell, überall wo Sie Ihren Link teilen – keine generischen URLs, sondern Ihre Marke.
Wählen Sie eine Domain und erhalten Sie Ihre gebrandete Link in Bio-Seite ab 1,49 €/Monat
Erstellen Sie einen Link in Bio mit einer benutzerdefinierten Domain.

Ein Link. Eine eigene Domain. Sofort einsatzbereit.

Ihr Link, Ihre Marke

Ihr Link in Bio verwendet Ihre eigene Domain, damit Ihre Marke sichtbar und leicht erkennbar bleibt, wo immer Sie ihn teilen.

Alles für Sie eingerichtet

Wir verbinden Ihre Domain und Ihren Link in Bio automatisch, damit Sie sofort mit dem Teilen beginnen können, ohne sich um die Einrichtung kümmern zu müssen.

Wächst mit Ihnen mit

Beginnen Sie mit einem einfachen Link in Bio und verwandeln Sie Ihre Domain dann mit zunehmendem Wachstum in eine Website, einen Shop oder eine E-Mail.

Richten Sie Ihren Link in der Bio in Minuten ein.

1. Wählen Sie Ihre Domain

1. Wählen Sie Ihre Domain

Wählen Sie eine Domain für Ihren Link in Bio. Dies ist der Link, den Sie in all Ihren sozialen Profilen teilen werden.

2. Link in Bio mit Ihrer Domain bündeln

3. Ihre Links hinzufügen und teilen

Warum sollten Sie Ihren Domainnamen bei Hostinger kaufen?

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet 400+ Domain-Endungen.

Erfahren Sie mehr über Domains
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Privatsphäre

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP-/WHOIS-Einträgen erscheinen. Für unterstützte Erweiterungen bietet Hostinger automatisch kostenlosen Datenschutz, um Ihre persönlichen Informationen vor Dritten zu verbergen.
Privatsphäre

24/7 Support

Unsere Agenten sind immer per Live-Chat oder E-Mail verfügbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Sie werden auch keine Kommunikationsschwierigkeiten haben, da unsere Agenten fließend 8+ Sprachen beherrschen.
24/7 Support

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks, dann verwalten Sie alles an einem Ort — Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet 400+ Domain-Endungen.

Erfahren Sie mehr über Domains
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Privatsphäre

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP-/WHOIS-Einträgen erscheinen. Für unterstützte Erweiterungen bietet Hostinger automatisch kostenlosen Datenschutz, um Ihre persönlichen Informationen vor Dritten zu verbergen.
Privatsphäre

24/7 Support

Unsere Agenten sind immer per Live-Chat oder E-Mail verfügbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Sie werden auch keine Kommunikationsschwierigkeiten haben, da unsere Agenten fließend 8+ Sprachen beherrschen.
24/7 Support

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks, dann verwalten Sie alles an einem Ort — Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Beliebteste Domainendung auswählen

Alle TLD-Preise vergleichen

.de

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie im .de-Gebiet tätig sind.

11,99  €0,99  € /Jahr

.com

Schaffen Sie Vertrauen mit der bekanntesten Domain.

16,99  €0,01  € /Jahr

.online

Eine großartige Alternative zu .com.

33,99  €0,99  € /Jahr

.io

Zeigen Sie, dass Sie im Tech-Bereich arbeiten.

63,99  €29,99  € /Jahr

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

14,99  €1,99  € /Jahr

.xyz

Einzigartige und trendige Domain für Ihren Erfolg.

13,99  €1,99  € /Jahr

.pro

Zeigen Sie mit einer .pro-Domain Ihre Kompetenz.

26,99  €2,99  € /Jahr

.cloud

Bewerben Sie Ihr Unternehmen in der .cloud.

24,99  €1,99  € /Jahr

Holen Sie sich einen Link in Bio mit Ihrer eigenen benutzerdefinierten Domain

Machen Sie Ihren Link in Bio zu einem Teil Ihrer Marke, nicht zu einer Plattform eines anderen.

Link in Bio mit eigener Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Machen Sie Ihre Link in Bio zu einem Teil Ihrer Marke, nicht der Plattform eines anderen.

Was ist ein Link in Bio mit einer eigenen Domain?

Warum eine benutzerdefinierte Domain für Ihren Link in Bio verwenden?

Wie lange dauert die Einrichtung?

Ist das besser als ein kostenloses Link-in-Bio-Tool?

Kann ich anpassen, wie meine Link-in-Bio-Seite aussieht?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.