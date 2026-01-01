Tạo liên kết trong tiểu sử với tên miền riêng

Trông chuyên nghiệp mọi nơi bạn chia sẻ liên kết của mình — không có URL chung chung, chỉ có thương hiệu của bạn
Chọn một tên miền và nhận trang link-in-bio có thương hiệu của bạn chỉ từ 20.900 VNĐ/tháng
Tạo liên kết trong tiểu sử với tên miền riêng

Một liên kết. Một tên miền tùy chỉnh. Sẵn sàng sử dụng.

Liên kết của bạn, thương hiệu của bạn

Liên kết trong bio của bạn sử dụng tên miền riêng của bạn, nhờ đó thương hiệu của bạn luôn hiển thị và dễ nhận biết dù bạn chia sẻ ở đâu.

Tất cả đã được thiết lập sẵn cho bạn

Chúng tôi tự động kết nối tên miền và link bio của bạn, để bạn có thể bắt đầu chia sẻ mà không cần lo lắng về thiết lập.

Được xây dựng để phát triển cùng bạn

Bắt đầu với một link trong bio đơn giản, sau đó biến domain thành một website, cửa hàng hoặc email khi bạn phát triển.

Thiết lập liên kết trong tiểu sử trong vài phút

1. Chọn tên miền

1. Chọn tên miền

Chọn một tên miền cho liên kết trong tiểu sử của bạn. Đây là liên kết bạn sẽ chia sẻ trên các trang mạng xã hội của mình.

2. Gói trang liên kết trong tiểu sử với tên miền của bạn

3. Thêm liên kết và chia sẻ

Tại sao nên mua tên miền tại Hostinger?

Nhà đăng ký tên miền đáng tin cậy

Hostinger được ICANN công nhận và cung cấp hơn 400 phần mở rộng tên miền.

Tìm hiểu thêm về tên miền
Nhà đăng ký tên miền đáng tin cậy

Quyền riêng tư

Khi bạn đăng ký tên miền, thông tin liên hệ của bạn có thể xuất hiện trong các bản ghi RDAP/WHOIS công khai. Đối với các tiện ích mở rộng được hỗ trợ, Hostinger tự động bao gồm tính năng bảo vệ quyền riêng tư miễn phí để giữ thông tin cá nhân của bạn ẩn khỏi các bên thứ ba.
Quyền riêng tư

Hỗ trợ 24/7

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng qua trò chuyện trực tuyến hoặc email, phản hồi trung bình dưới 3 phút. Bạn cũng sẽ không gặp khó khăn trong việc giao tiếp, với các chuyên viên thông thạo hơn 8 ngôn ngữ.
Hỗ trợ 24/7

Cài đặt nhanh, dễ quản lý

Đăng ký tên miền của bạn chỉ với vài nhấp chuột, sau đó quản lý mọi thứ tại một nơi — gia hạn, cài đặt DNS và kết nối đến trang web hoặc email của bạn.

Cài đặt nhanh, dễ quản lý

Nhà đăng ký tên miền đáng tin cậy

Hostinger được ICANN công nhận và cung cấp hơn 400 phần mở rộng tên miền.

Tìm hiểu thêm về tên miền
Nhà đăng ký tên miền đáng tin cậy

Quyền riêng tư

Khi bạn đăng ký tên miền, thông tin liên hệ của bạn có thể xuất hiện trong các bản ghi RDAP/WHOIS công khai. Đối với các tiện ích mở rộng được hỗ trợ, Hostinger tự động bao gồm tính năng bảo vệ quyền riêng tư miễn phí để giữ thông tin cá nhân của bạn ẩn khỏi các bên thứ ba.
Quyền riêng tư

Hỗ trợ 24/7

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng qua trò chuyện trực tuyến hoặc email, phản hồi trung bình dưới 3 phút. Bạn cũng sẽ không gặp khó khăn trong việc giao tiếp, với các chuyên viên thông thạo hơn 8 ngôn ngữ.
Hỗ trợ 24/7

Cài đặt nhanh, dễ quản lý

Đăng ký tên miền của bạn chỉ với vài nhấp chuột, sau đó quản lý mọi thứ tại một nơi — gia hạn, cài đặt DNS và kết nối đến trang web hoặc email của bạn.

Cài đặt nhanh, dễ quản lý

Chọn một trong các tên miền phổ biến nhất

So sánh tất cả các giá TLD

.com

Xây dựng uy tín bằng tên miền phổ biến nhất.

393.900  VNĐ149.900  VNĐ /năm

.online

Thay thế tuyệt vời dành cho .com - Rộng, chung và toàn cầu.

941.900  VNĐ25.900  VNĐ /năm

.net

Cho khách hàng thấy lĩnh vực kinh doanh với .net.

470.900  VNĐ297.900  VNĐ /năm

.io

Cho khách hàng thấy lĩnh vực kinh doanh với .io.

1.778.900  VNĐ836.900  VNĐ /năm

.icu

Cho khách hàng thấy lĩnh vực kinh doanh với .icu.

418.900  VNĐ52.900  VNĐ /năm

.xyz

Tên miền độc nhất và thời thượng sẵn sàng để kinh doanh thà...

365.900  VNĐ52.900  VNĐ /năm

.pro

Thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn bằng tên miền .pro.

758.900  VNĐ78.900  VNĐ /năm

.cloud

Cho khách hàng thấy lĩnh vực kinh doanh với .cloud.

679.900  VNĐ52.900  VNĐ /năm

Nhận liên kết trong tiểu sử với tên miền riêng của bạn

Biến link in bio của bạn thành một phần của thương hiệu, chứ không phải nền tảng của người khác.

Câu hỏi thường gặp về Liên kết trong tiểu sử với tên miền tùy chỉnh

Hãy biến liên kết trên bio của bạn thành một phần thương hiệu của riêng bạn, chứ không phải nền tảng của người khác.

Liên kết trong tiểu sử với tên miền riêng là gì?

Tại sao nên sử dụng tên miền riêng cho liên kết trong tiểu sử của bạn?

Mất bao lâu để thiết lập?

Cái này có tốt hơn một công cụ link in bio miễn phí không?

Tôi có thể tùy chỉnh giao diện trang liên kết trong bio của mình không?

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.