Tạo liên kết trong tiểu sử với tên miền riêng
Một liên kết. Một tên miền tùy chỉnh. Sẵn sàng sử dụng.
Liên kết của bạn, thương hiệu của bạn
Liên kết trong bio của bạn sử dụng tên miền riêng của bạn, nhờ đó thương hiệu của bạn luôn hiển thị và dễ nhận biết dù bạn chia sẻ ở đâu.
Tất cả đã được thiết lập sẵn cho bạn
Chúng tôi tự động kết nối tên miền và link bio của bạn, để bạn có thể bắt đầu chia sẻ mà không cần lo lắng về thiết lập.
Được xây dựng để phát triển cùng bạn
Bắt đầu với một link trong bio đơn giản, sau đó biến domain thành một website, cửa hàng hoặc email khi bạn phát triển.
Thiết lập liên kết trong tiểu sử trong vài phút
1. Chọn tên miền
2. Gói trang liên kết trong tiểu sử với tên miền của bạn
3. Thêm liên kết và chia sẻ
Tại sao nên mua tên miền tại Hostinger?
Nhà đăng ký tên miền đáng tin cậy
Hostinger được ICANN công nhận và cung cấp hơn 400 phần mở rộng tên miền.Tìm hiểu thêm về tên miền
Quyền riêng tư
Hỗ trợ 24/7
Cài đặt nhanh, dễ quản lý
Đăng ký tên miền của bạn chỉ với vài nhấp chuột, sau đó quản lý mọi thứ tại một nơi — gia hạn, cài đặt DNS và kết nối đến trang web hoặc email của bạn.
