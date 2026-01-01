أنشئ رابطًا تعريفيًا بدومين مخصص
رابط واحد. نطاق مخصص واحد. جاهز للاستخدام.
رابطك، علامتك التجارية
يستخدم رابطك التعريفي الدومين الخاص بك، لذلك تظل علامتك التجارية مرئية وسهلة التعرف عليها أينما شاركته.
كل شيء جاهز لك
نربط نطاقك ورابط البايو الخاص بك تلقائيًا، حتى تتمكن من البدء بالمشاركة دون القلق بشأن الإعداد.
مصمم لينمو معك
ابدأ برابط تعريفي بسيط، ثم حوّل نطاقك إلى موقع إلكتروني، أو متجر، أو بريد إلكتروني مع نموك.
أنشئ رابطك التعريفي في دقائق
1. اختر الدومين
2. ضمّن رابطك التعريفي مع دومينك
3. أضف روابطك وشاركها
لماذا تشتري أسماء الدومينات من Hostinger؟
مسجل دومينات موثوق
تعد Hostinger معتمدة من ICANN وتقدم 400+ امتدادًا للدومين.اكتشف المزيد عن النطاقات
الخصوصية
دعم 24/7
إعداد سريع، وإدارة سهلة
سجل دومينك ببضع نقرات، ثم أدر كل شيء في مكان واحد — التجديدات، وإعدادات DNS، والربط بموقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.
