أنشئ رابطًا تعريفيًا بدومين مخصص

ابدُ احترافيًا أينما تشارك رابطك — لا توجد عناوين URL عامة، فقط علامتك التجارية
اختر نطاقًا واحصل على موقعك التعريفي ذي العلامة التجارية بدءًا من E£39.00/الشهر
رابط واحد. نطاق مخصص واحد. جاهز للاستخدام.

رابطك، علامتك التجارية

يستخدم رابطك التعريفي الدومين الخاص بك، لذلك تظل علامتك التجارية مرئية وسهلة التعرف عليها أينما شاركته.

كل شيء جاهز لك

نربط نطاقك ورابط البايو الخاص بك تلقائيًا، حتى تتمكن من البدء بالمشاركة دون القلق بشأن الإعداد.

مصمم لينمو معك

ابدأ برابط تعريفي بسيط، ثم حوّل نطاقك إلى موقع إلكتروني، أو متجر، أو بريد إلكتروني مع نموك.

أنشئ رابطك التعريفي في دقائق

1. اختر الدومين

اختر نطاقًا لرابطك التعريفي. هذا هو الرابط الذي ستشاركه عبر حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي.

2. ضمّن رابطك التعريفي مع دومينك

3. أضف روابطك وشاركها

لماذا تشتري أسماء الدومينات من Hostinger؟

مسجل دومينات موثوق

تعد Hostinger معتمدة من ICANN وتقدم 400+ امتدادًا للدومين.

الخصوصية

عند تسجيل نطاق، قد تظهر تفاصيل الاتصال الخاصة بك في سجلات RDAP/WHOIS العامة. بالنسبة للنطاقات المدعومة، تتضمن Hostinger تلقائيًا حماية خصوصية مجانية للحفاظ على معلوماتك الشخصية مخفية عن الأطراف الثالثة.
دعم 24/7

وكلاؤنا متاحون دائمًا عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني، ويستجيبون في أقل من 3 دقائق في المتوسط. لن تواجه أي صعوبة في التواصل أيضًا، مع وكلاء يتحدثون أكثر من 8 لغات بطلاقة.
إعداد سريع، وإدارة سهلة

سجل دومينك ببضع نقرات، ثم أدر كل شيء في مكان واحد — التجديدات، وإعدادات DNS، والربط بموقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.

الخصوصية

عند تسجيل نطاق، قد تظهر تفاصيل الاتصال الخاصة بك في سجلات RDAP/WHOIS العامة. بالنسبة للنطاقات المدعومة، تتضمن Hostinger تلقائيًا حماية خصوصية مجانية للحفاظ على معلوماتك الشخصية مخفية عن الأطراف الثالثة.
دعم 24/7

وكلاؤنا متاحون دائمًا عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني، ويستجيبون في أقل من 3 دقائق في المتوسط. لن تواجه أي صعوبة في التواصل أيضًا، مع وكلاء يتحدثون أكثر من 8 لغات بطلاقة.
إعداد سريع، وإدارة سهلة

سجل دومينك ببضع نقرات، ثم أدر كل شيء في مكان واحد — التجديدات، وإعدادات DNS، والربط بموقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني.

اختر من بين أكثر امتدادات الدومينات شيوعًا

قارن جميع أسعار TLD

.com

نَل ثقة عملائك مع أكثر الدومينات شهرة.

E£  689.00E£  158.29 /سنة

.cloud

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على cloud.

E£  1,239.00E£  99.00 /سنة

.shop

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على shop.

E£  1,519.00E£  49.00 /سنة

.io

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على io.

E£  3,229.00E£  1,519.00 /سنة

.icu

أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على icu.

E£  759.00E£  99.00 /سنة

.info

Show your clients you do business in the .info.

E£  1,379.00E£  149.00 /سنة

.pro

أثبت احترافيتك من خلال دومين pro.

E£  1,379.00E£  149.00 /سنة

.online

إنه بديل رائع لـ com.، فهو عام وعالمي.

E£  1,709.00E£  49.00 /سنة

احصل على رابط تعريفي بدومينك المخصص

اجعل رابطك التعريفي جزءًا من علامتك التجارية، وليس منصة تابعة لشخص آخر.

الأسئلة الشائعة حول الرابط التعريفي بنطاق مخصص

ما هو الرابط التعريفي بدومين مخصص؟

لماذا تستخدم دومين مخصص لرابطك التعريفي؟

كم من الوقت يستغرق الإعداد؟

هل هذا أفضل من أداة رابط مجانية في البايو؟

هل يمكنني تخصيص شكل صفحة رابطي في البايو؟

