独自ドメインでリンクまとめページを作成
リンクを共有するあらゆる場所でプロフェッショナルな印象を与えましょう。一般的なURLではなく、あなたのブランドをアピールできます。
ドメインを選択し、ブランドのリンクインバイオページを月額¥ 249から入手できます。
1つのリンク。1つのカスタムドメイン。すぐに使えます。
あなたのリンク、あなたのブランド
プロフィールリンクは独自のドメインを使用するため、どこで共有してもブランドの視認性が保たれ、認識しやすくなります。
お客様向けにすべて設定済みです。
ドメインとプロフィールリンクは自動的に接続されるため、設定に手間をかけることなく、すぐに共有を開始できます。
あなたの成長を支える設計
シンプルなプロフィールリンクから始め、成長に合わせてドメインをウェブサイト、ストア、メールへと発展させましょう。
数分でリンクまとめページを設定
1. ドメインを選択
プロフィールリンク用のドメインを選びましょう。これは、ソーシャルプロフィールで共有するリンクです。
2. ドメインとリンクまとめページのバンドル
3. リンクを追加して共有
Hostingerでドメイン名を購入すべき理由
プライバシー
ドメインを登録すると、お客様の連絡先情報が公開されているRDAP/WHOISレコードに表示される場合があります。対応している拡張機能の場合、Hostingerは、お客様の個人情報が第三者から隠されるよう、無料のプライバシー保護を自動的に提供します。
年中無休のサポート
当社のエージェントは、ライブチャットまたはEメールでいつでも対応可能です。平均3分以内に返信いたします。8ヶ国語以上の言語に堪能なエージェントがおりますので、コミュニケーションに困ることもありません。
素早く設定＆簡単に管理
数クリックでドメインを登録し、その後、更新、DNS設定、ウェブサイトやメールへの接続など、すべてを1か所で管理しましょう。
カスタムドメイン付き「リンクまとめページ」のよくある質問
プロフィールリンクを、他社のプラットフォームではなく、あなたのブランドの一部にしましょう。