Opret et link i bio med et brugerdefineret domæne

Fremstå professionel overalt hvor du deler dit link – ingen generiske URL'er, kun dit brand
Vælg et domæne, og få din brandede link-i-bio-side fra 11,99 kr/måned
Ét link. Ét eget domæne. Klar til brug.

Dit link, dit brand

Dit link i bio bruger dit eget domæne, så dit brand forbliver synligt og let at genkende, uanset hvor du deler det.

Alt opsat til dig

Vi forbinder dit domæne og link i bio automatisk, så du kan begynde at dele uden at bekymre dig om opsætningen.

Bygget til at vokse med dig

Start med et simpelt link i bio, og forvandl derefter dit domæne til en hjemmeside, webshop eller e-mail, efterhånden som du vokser.

Opsæt dit link i bio på få minutter

1. Vælg dit domæne

Vælg et domæne til dit link i bio. Dette er det link, du vil dele på tværs af dine sociale profiler.

2. Få link i bio med dit domæne

3. Tilføj dine links og del

Hvorfor købe domænenavne hos Hostinger?

Anerkendt domæneregistrator

Hostinger er ICANN-akkrediteret og tilbyder 400+ domæneendelser.

Vælg mellem de mest populære domæneendelser

Sammenlign alle TLD-priser

.dk

Vis dine kunder, at du driver forretning i .dk.

83,99  kr69,99  kr /år

.com

Skab tillid med det bedst kendte domæne.

126,99  kr19,99  kr /år

.online

Et godt alternativ til .com - almindeligt og universelt.

251,99  kr6,99  kr /år

.io

Vis dine kunder, at du driver forretning i .io

474,99  kr223,99  kr /år

.icu

Vis dine kunder, at du driver forretning i .icu.

111,99  kr13,99  kr /år

.xyz

Unikt og populært domæne til din succesfulde forretning.

97,99  kr13,99  kr /år

.pro

Vis dine kompetencer med et .pro-domæne.

202,99  kr20,99  kr /år

.cloud

Vis dine kunder, at du driver forretning i .cloud.

181,99  kr13,99  kr /år

Få et link i bio med dit eget brugerdefinerede domæne

Gør dit link i bio til en del af dit brand, ikke en andens platform.

Link i bio med brugerdefineret domæne: Ofte stillede spørgsmål

Gør dit link i din bio til en del af dit brand, ikke en andens platform.

Hvad er et link i bio med et brugerdefineret domæne?

Hvorfor bruge et brugerdefineret domæne til dit link in bio?

Hvor lang tid tager det at opsætte?

Er dette bedre end et gratis link i bio-værktøj?

Kan jeg tilpasse, hvordan min link i bio-side ser ud?

