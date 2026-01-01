Opret et link i bio med et brugerdefineret domæne
Ét link. Ét eget domæne. Klar til brug.
Dit link, dit brand
Dit link i bio bruger dit eget domæne, så dit brand forbliver synligt og let at genkende, uanset hvor du deler det.
Alt opsat til dig
Vi forbinder dit domæne og link i bio automatisk, så du kan begynde at dele uden at bekymre dig om opsætningen.
Bygget til at vokse med dig
Start med et simpelt link i bio, og forvandl derefter dit domæne til en hjemmeside, webshop eller e-mail, efterhånden som du vokser.
Opsæt dit link i bio på få minutter
1. Vælg dit domæne
2. Få link i bio med dit domæne
3. Tilføj dine links og del
Hvorfor købe domænenavne hos Hostinger?
Anerkendt domæneregistrator
Hostinger er ICANN-akkrediteret og tilbyder 400+ domæneendelser.Læs mere om domæner
Privatliv
Døgnsupport
Hurtig opsætning, nem styring
Registrer dit domæne med få klik, og administrer derefter alt på ét sted: fornyelser, DNS-indstillinger og forbindelser til din hjemmeside eller e-mail.
Anerkendt domæneregistrator
Hostinger er ICANN-akkrediteret og tilbyder 400+ domæneendelser.Læs mere om domæner
Privatliv
Døgnsupport
Hurtig opsætning, nem styring
Registrer dit domæne med få klik, og administrer derefter alt på ét sted: fornyelser, DNS-indstillinger og forbindelser til din hjemmeside eller e-mail.