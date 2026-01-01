Crea un link en la bio con un dominio personalizado

Luzca profesional dondequiera que comparta su enlace — sin URL genéricas, solo su marca
Elige un dominio y obtén tu página de enlace en la bio personalizada desde CO$ 4.900/mes
Crea un link en la bio con un dominio personalizado

Un enlace. Un dominio personalizado. Listo para usar.

Tu enlace, tu marca

Tu enlace en la biografía utiliza tu propio dominio, así tu marca se mantiene visible y fácil de reconocer dondequiera que lo compartas.

Todo listo para ti

Conectamos tu dominio y el enlace de tu biografía automáticamente, para que puedas empezar a compartir sin preocuparte por la configuración.

Construido para crecer contigo

Empieza con un simple enlace en la bio, luego convierte tu dominio en un sitio web, tienda o email a medida que creces.

Crea tu enlace en la bio en minutos

1. Elige tu dominio

1. Elige tu dominio

Elige un dominio para tu enlace en la bio. Este es el enlace que compartirás en tus perfiles sociales.

2. Incluye el enlace en la bio con tu dominio

3. Añade tus enlaces y comparte

¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?

Registrador de dominios de confianza

Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.

Descubre más sobre dominios
Registrador de dominios de confianza

Privacidad

Cuando registras un dominio, tus datos de contacto pueden aparecer en los registros públicos de RDAP/WHOIS. Para las extensiones compatibles, Hostinger incluye automáticamente protección de privacidad gratuita para mantener tu información personal oculta de terceros.
Privacidad

Soporte 24/7

Nuestros agentes están siempre disponibles en el chat en vivo o por correo electrónico, respondiendo en menos de 3 minutos en promedio. Tampoco tendrá problemas para comunicarse, ya que contamos con agentes que dominan más de 8 idiomas.
Soporte 24/7

Configuración rápida, fácil administración

Registra tu dominio en unos pocos clics, luego gestiona todo en un solo lugar — renovaciones, configuración DNS y conexiones a tu sitio web o correo electrónico.

Configuración rápida, fácil administración

Registrador de dominios de confianza

Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.

Descubre más sobre dominios
Registrador de dominios de confianza

Privacidad

Cuando registras un dominio, tus datos de contacto pueden aparecer en los registros públicos de RDAP/WHOIS. Para las extensiones compatibles, Hostinger incluye automáticamente protección de privacidad gratuita para mantener tu información personal oculta de terceros.
Privacidad

Soporte 24/7

Nuestros agentes están siempre disponibles en el chat en vivo o por correo electrónico, respondiendo en menos de 3 minutos en promedio. Tampoco tendrá problemas para comunicarse, ya que contamos con agentes que dominan más de 8 idiomas.
Soporte 24/7

Configuración rápida, fácil administración

Registra tu dominio en unos pocos clics, luego gestiona todo en un solo lugar — renovaciones, configuración DNS y conexiones a tu sitio web o correo electrónico.

Configuración rápida, fácil administración

Elige entre los dominios más populares

Comparar todos los precios de TLD

.com

Inspira confianza con este dominio reconocido.

CO$  58.900CO$  1 /año

.online

Es una gran alternativa a .com: genérico y universal.

CO$  150.900CO$  4.900 /año

.net

Muestra tu experiencia con un dominio .net

CO$  75.900CO$  53.900 /año

.io

Crea una conexión con la industria tecnológica.

CO$  284.900CO$  133.900 /año

.icu

Que el mundo sepa que haces negocios en .icu

CO$  66.900CO$  8.900 /año

.xyz

Un dominio único y popular para tu negocio de éxito.

CO$  58.900CO$  8.900 /año

.pro

Muestra tu destreza por medio de un dominio .pro

CO$  121.900CO$  12.900 /año

.cloud

Elige .cloud si tu negocio está en la nube.

CO$  108.900CO$  8.900 /año

Obtén un enlace en la bio con tu propio dominio personalizado

Haz que tu enlace en la bio sea parte de tu marca, no la plataforma de otra persona.

Preguntas frecuentes: Enlace en la bio con dominio personalizado

Haz que tu enlace en la bio sea parte de tu marca, no la plataforma de otra persona.

¿Qué es un enlace en la bio con un dominio personalizado?

¿Por qué usar un dominio personalizado para tu enlace en la bio?

¿Cuánto tiempo tarda en configurarse?

¿Es esto mejor que una herramienta gratuita de link en bio?

¿Puedo personalizar cómo se ve mi página de link en bio?

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.