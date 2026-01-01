Crea un link in bio con un dominio personalizzato

Sii professionale ovunque tu condivida il tuo link — niente URL generici, solo il tuo brand
Scegli un dominio e ottieni la tua pagina link-in-bio personalizzata a partire da 1,49 €/mese
Un link. Un dominio personalizzato. Pronto all'uso.

Il tuo link, il tuo brand

Il tuo link nella bio utilizza il tuo dominio personale, così il tuo brand rimane visibile e facile da riconoscere ovunque tu lo condivida.

Tutto pronto per te

Colleghiamo automaticamente il tuo dominio e il link in bio, così puoi iniziare a condividere senza preoccuparti della configurazione.

Costruito per crescere con te

Inizia con un semplice link in bio, poi trasforma il tuo dominio in un sito web, un negozio o un'email man mano che cresci.

Crea il tuo link in bio in pochi minuti

1. Scegli il tuo dominio

1. Scegli il tuo dominio

Scegli un dominio per il tuo link in bio. Questo è il link che condividerai sui tuoi profili social.

2. Includi il link in bio con il tuo dominio

3. Aggiungi i tuoi link e condividi

Perché acquistare nomi di dominio su Hostinger?

Registrar di domini attendibile

Hostinger è accreditato ICANN e offre 400+ estensioni di dominio.

Privacy

Quando registri un dominio, i tuoi dettagli di contatto possono apparire nei record pubblici RDAP/WHOIS. Per le estensioni supportate, Hostinger include automaticamente la protezione gratuita della privacy per mantenere le tue informazioni personali nascoste da terze parti.
Supporto 24/7

I nostri agenti sono sempre disponibili tramite live chat o email, rispondendo in meno di 3 minuti in media. Non avrai problemi a comunicare, con agenti fluenti in più di 8 lingue.
Configurazione rapida, gestione semplice

Registra il tuo dominio in pochi click, quindi gestisci tutto in un unico posto — rinnovi, impostazioni DNS e connessioni al tuo sito web o email.

Scegli tra le estensioni di dominio più popolari

Confronta tutti i prezzi TLD

.it

Mostra ai tuoi clienti che fai affari nel .it

15,99  €5,99  € /anno

.com

Crea fiducia con questo dominio più noto

16,99  €0,01  € /anno

.shop

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .shop

32,99  €0,99  € /anno

.io

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .io

63,99  €29,99  € /anno

.icu

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .icu

14,99  €1,99  € /anno

.xyz

Dominio unico e di tendenza per il tuo business di successo

13,99  €1,99  € /anno

.pro

Mostra le tue abilità attraverso un dominio .pro

26,99  €2,99  € /anno

.cloud

Mostra ai tuoi clienti che fai affari con il .cloud

24,99  €1,99  € /anno

Ottieni un link in bio con il tuo dominio personalizzato

Rendi il tuo link in bio parte del tuo brand, non la piattaforma di qualcun altro.

FAQ sul link in bio con dominio personalizzato

Rendi il tuo link nella bio parte del tuo brand, non la piattaforma di qualcun altro.

Cos'è un link in bio con un dominio personalizzato?

Perché usare un dominio personalizzato per il tuo link nella bio?

Quanto tempo ci vuole per configurare?

È questo migliore di uno strumento link in bio gratuito?

Posso personalizzare l'aspetto della mia pagina link-in-bio?

