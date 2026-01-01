Crea un link in bio con un dominio personalizzato
Un link. Un dominio personalizzato. Pronto all'uso.
Il tuo link, il tuo brand
Il tuo link nella bio utilizza il tuo dominio personale, così il tuo brand rimane visibile e facile da riconoscere ovunque tu lo condivida.
Tutto pronto per te
Colleghiamo automaticamente il tuo dominio e il link in bio, così puoi iniziare a condividere senza preoccuparti della configurazione.
Costruito per crescere con te
Inizia con un semplice link in bio, poi trasforma il tuo dominio in un sito web, un negozio o un'email man mano che cresci.
Crea il tuo link in bio in pochi minuti
1. Scegli il tuo dominio
2. Includi il link in bio con il tuo dominio
3. Aggiungi i tuoi link e condividi
Perché acquistare nomi di dominio su Hostinger?
Registrar di domini attendibile
Hostinger è accreditato ICANN e offre 400+ estensioni di dominio.Scopri di più sui domini
Privacy
Supporto 24/7
Configurazione rapida, gestione semplice
Registra il tuo dominio in pochi click, quindi gestisci tutto in un unico posto — rinnovi, impostazioni DNS e connessioni al tuo sito web o email.
