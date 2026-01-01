কাস্টম ডোমেইন দিয়ে লিঙ্ক ইন বায়ো তৈরি করুন

আপনার লিঙ্ক যেখানেই শেয়ার করুন না কেন, পেশাদার দেখাবে — কোনো জেনেরিক URL নয়, শুধু আপনার ব্র্যান্ড
একটি ডোমেইন বেছে নিন এবং আপনার ব্র্যান্ডেড লিঙ্ক-ইন-বায়ো পেজ পান ৳99.00/মাস থেকে
একটি লিঙ্ক। একটি কাস্টম ডোমেইন। ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।

আপনার লিঙ্ক, আপনার ব্র্যান্ড

আপনার বায়ো লিঙ্ক আপনার নিজস্ব ডোমেইন ব্যবহার করে, ফলে আপনি যেখানেই এটি শেয়ার করুন না কেন আপনার ব্র্যান্ড দৃশ্যমান থাকে এবং সহজে চেনা যায়।

সবকিছু আপনার জন্য প্রস্তুত

আমরা আপনার ডোমেইন এবং বায়োতে ​​লিঙ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযুক্ত করি, যাতে আপনি সেটআপ নিয়ে চিন্তা না করে শেয়ার করা শুরু করতে পারেন।

আপনার সাথে বেড়ে ওঠার জন্য তৈরি

বায়োতে একটি সহজ লিঙ্ক দিয়ে শুরু করুন, তারপর আপনার ব্যবসা বাড়ার সাথে সাথে আপনার ডোমেইনকে একটি ওয়েবসাইট, স্টোর অথবা ইমেইলে পরিণত করুন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার বায়ো-তে লিঙ্ক তৈরি করুন

1. আপনার ডোমেইন বেছে নিন

আপনার বায়ো-তে লিঙ্কের জন্য একটি ডোমেইন বেছে নিন। এই লিঙ্কটি আপনি আপনার সামাজিক প্রোফাইল জুড়ে শেয়ার করবেন।

2. আপনার ডোমেইনের সাথে বায়ো-তে লিঙ্ক বান্ডেল করুন

3. আপনার লিঙ্ক যোগ করুন এবং শেয়ার করুন

Hostinger থেকে কেন ডোমেইনের নাম কিনবেন?

বিশ্বস্ত ডোমেইন রেজিস্ট্রার

হোস্টিংগার ICANN-স্বীকৃত এবং ৪০০+ ডোমেইন এক্সটেনশন অফার করে।

গোপনীয়তা

আপনি যখন একটি ডোমেইন নিবন্ধন করেন, আপনার যোগাযোগের বিবরণ সর্বজনীন RDAP/WHOIS রেকর্ডে প্রদর্শিত হতে পারে। সমর্থিত এক্সটেনশনগুলির জন্য, হোস্টিংগার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনামূল্যে গোপনীয়তা সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে যাতে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে গোপন থাকে।
২৪/৭ সাপোর্ট

আমাদের এজেন্টরা লাইভ চ্যাট বা ইমেলের মাধ্যমে সর্বদা উপলব্ধ, গড়ে ৩ মিনিটেরও কম সময়ে উত্তর দেয়। ৮টিরও বেশি ভাষায় সাবলীল এজেন্টদের সাথে আপনার যোগাযোগে কোনো সমস্যা হবে না।
সেটআপ করা যায় দ্রুত, ম্যানেজ করা সহজ

কয়েকটি ক্লিকেই আপনার ডোমেইন রেজিস্টার করুন, তারপর সবকিছু এক জায়গা থেকে ম্যানেজ করুন — রিনিউয়াল, ডিএনএস সেটিংস, এবং আপনার ওয়েবসাইট বা ইমেলের সাথে সংযোগ।

সবচেয়ে জনপ্রিয় ডোমেইনগুলি থেকে বেছে নিন

সব TLD দাম তুলনা করুন

.com

এই সুপরিচিত ডোমেইন দিয়ে আস্থা তৈরি করুন।

৳  1,779.00৳  408.87 /বছর

.cloud

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .cloud-এ ব্যবসা করেন।

৳  3,189.00৳  249.00 /বছর

.shop

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .shop-এ ব্যবসা করেন।

৳  3,909.00৳  129.00 /বছর

.io

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .io-তে ব্যবসা করেন।

৳  8,339.00৳  3,929.00 /বছর

.icu

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .icu-তে ব্যবসা করেন।

৳  1,969.00৳  249.00 /বছর

.info

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .info-তে ব্যবসা করেন।

৳  3,559.00৳  369.00 /বছর

.pro

একটি .pro ডোমেইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফিল্ডে আপনার দক্ষতা প্...

৳  3,559.00৳  369.00 /বছর

.online

এটি .com-এর একটি দুর্দান্ত বিকল্প। ব্রড, জেনেরিক এবং ইউনিভা...

৳  4,419.00৳  129.00 /বছর

আপনার বায়ো লিঙ্কটিকে আপনার ব্র্যান্ডের অংশ করুন, অন্য কারো প্ল্যাটফর্মের নয়।

কাস্টম ডোমেইন সহ লিঙ্ক ইন বায়ো কী?

আপনার লিঙ্ক ইন বায়োর জন্য একটি কাস্টম ডোমেইন কেন ব্যবহার করবেন?

সেট আপ করতে কতক্ষণ সময় লাগে?

এটি কি একটি বিনামূল্যের লিঙ্ক ইন বায়ো টুলের চেয়ে ভালো?

আমার লিঙ্ক ইন বায়ো পেজটি দেখতে কেমন হবে তা কি আমি কাস্টমাইজ করতে পারি?

