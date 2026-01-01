কাস্টম ডোমেইন দিয়ে লিঙ্ক ইন বায়ো তৈরি করুন
একটি লিঙ্ক। একটি কাস্টম ডোমেইন। ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।
আপনার লিঙ্ক, আপনার ব্র্যান্ড
আপনার বায়ো লিঙ্ক আপনার নিজস্ব ডোমেইন ব্যবহার করে, ফলে আপনি যেখানেই এটি শেয়ার করুন না কেন আপনার ব্র্যান্ড দৃশ্যমান থাকে এবং সহজে চেনা যায়।
সবকিছু আপনার জন্য প্রস্তুত
আমরা আপনার ডোমেইন এবং বায়োতে লিঙ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযুক্ত করি, যাতে আপনি সেটআপ নিয়ে চিন্তা না করে শেয়ার করা শুরু করতে পারেন।
আপনার সাথে বেড়ে ওঠার জন্য তৈরি
বায়োতে একটি সহজ লিঙ্ক দিয়ে শুরু করুন, তারপর আপনার ব্যবসা বাড়ার সাথে সাথে আপনার ডোমেইনকে একটি ওয়েবসাইট, স্টোর অথবা ইমেইলে পরিণত করুন।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার বায়ো-তে লিঙ্ক তৈরি করুন
1. আপনার ডোমেইন বেছে নিন
2. আপনার ডোমেইনের সাথে বায়ো-তে লিঙ্ক বান্ডেল করুন
3. আপনার লিঙ্ক যোগ করুন এবং শেয়ার করুন
Hostinger থেকে কেন ডোমেইনের নাম কিনবেন?
বিশ্বস্ত ডোমেইন রেজিস্ট্রার
হোস্টিংগার ICANN-স্বীকৃত এবং ৪০০+ ডোমেইন এক্সটেনশন অফার করে।ডোমেইন সম্পর্কে আরও জানুন
গোপনীয়তা
২৪/৭ সাপোর্ট
সেটআপ করা যায় দ্রুত, ম্যানেজ করা সহজ
কয়েকটি ক্লিকেই আপনার ডোমেইন রেজিস্টার করুন, তারপর সবকিছু এক জায়গা থেকে ম্যানেজ করুন — রিনিউয়াল, ডিএনএস সেটিংস, এবং আপনার ওয়েবসাইট বা ইমেলের সাথে সংযোগ।
বিশ্বস্ত ডোমেইন রেজিস্ট্রার
হোস্টিংগার ICANN-স্বীকৃত এবং ৪০০+ ডোমেইন এক্সটেনশন অফার করে।ডোমেইন সম্পর্কে আরও জানুন
গোপনীয়তা
২৪/৭ সাপোর্ট
সেটআপ করা যায় দ্রুত, ম্যানেজ করা সহজ
কয়েকটি ক্লিকেই আপনার ডোমেইন রেজিস্টার করুন, তারপর সবকিছু এক জায়গা থেকে ম্যানেজ করুন — রিনিউয়াল, ডিএনএস সেটিংস, এবং আপনার ওয়েবসাইট বা ইমেলের সাথে সংযোগ।