Crie um link na bio com um domínio personalizado
Um link. Um domínio personalizado. Pronto para usar.
Seu link, sua marca
Seu link na bio usa seu próprio domínio, para que sua marca permaneça visível e fácil de reconhecer onde quer que você o compartilhe.
Tudo pronto para você
Conectamos seu domínio e link na bio automaticamente, para que possa começar a compartilhar sem se preocupar com a configuração.
Feito para crescer com você
Comece com um link na bio simples, depois transforme seu domínio em um site, loja ou e-mail conforme você cresce.
Crie seu link na bio em minutos
1. Escolha seu domínio
2. Inclua o link na bio com seu domínio
3. Adicione seus links e compartilhe
Por que registrar um domínio na Hostinger?
Registradora confiável
A Hostinger é certificada pela ICANN e oferece mais de 400 extensões de domínio.Saiba mais sobre domínios
Privacidade
Suporte 24 horas
Fácil de configurar e de gerenciar
Registre seu domínio em poucos cliques e gerencie tudo em um só lugar — renovações, configurações de DNS e conexões com seu site ou e-mail.
