Crie um link na bio com um domínio personalizado

Pareça profissional em todos os lugares que você compartilha seu link — sem URLs genéricas, apenas sua marca
Escolha um domínio e obtenha sua página de link na bio personalizada a partir de R$ 5,99/mês
Um link. Um domínio personalizado. Pronto para usar.

Seu link, sua marca

Seu link na bio usa seu próprio domínio, para que sua marca permaneça visível e fácil de reconhecer onde quer que você o compartilhe.

Tudo pronto para você

Conectamos seu domínio e link na bio automaticamente, para que possa começar a compartilhar sem se preocupar com a configuração.

Feito para crescer com você

Comece com um link na bio simples, depois transforme seu domínio em um site, loja ou e-mail conforme você cresce.

Crie seu link na bio em minutos

1. Escolha seu domínio

Escolha um domínio para o seu link na bio. Este é o link que você vai compartilhar em suas redes sociais.

2. Inclua o link na bio com seu domínio

3. Adicione seus links e compartilhe

Por que registrar um domínio na Hostinger?

Registradora confiável

A Hostinger é certificada pela ICANN e oferece mais de 400 extensões de domínio.

Privacidade

Ao registrar um domínio, seus dados de contato podem aparecer em registros públicos RDAP/WHOIS. Para extensões compatíveis, a Hostinger inclui automaticamente proteção de privacidade gratuita para manter suas informações pessoais ocultas de terceiros.
Suporte 24 horas

Nossos agentes estão sempre disponíveis no chat ao vivo ou por e-mail, respondendo em menos de 3 minutos, em média. Você também não terá problemas para se comunicar, com agentes fluentes em mais de 8 idiomas.
Fácil de configurar e de gerenciar

Registre seu domínio em poucos cliques e gerencie tudo em um só lugar — renovações, configurações de DNS e conexões com seu site ou e-mail.

Confira as extensões de domínio mais populares

Compare todos os preços de TLD

.com.br

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .com.br

R$  64,99R$  1,00 /ano

.com

Crie confiança com um domínio conhecido.

R$  79,99R$  0,01 /ano

.shop

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .shop

R$  179,99R$  2,99 /ano

.io

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .io

R$  372,99R$  175,99 /ano

.icu

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .icu

R$  87,99R$  10,99 /ano

.xyz

Ganhe presença na internet com um domínio único.

R$  76,99R$  10,99 /ano

.pro

Mostre que você é profissional com um domínio .pro.

R$  159,99R$  16,99 /ano

.cloud

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .cloud.

R$  142,99R$  10,99 /ano

Tenha um link na bio com seu próprio domínio personalizado

Torne seu link na bio parte da sua marca, não da plataforma de outra pessoa.

Perguntas frequentes (FAQ) sobre link na bio com domínio personalizado

Faça seu link na bio parte da sua marca, não da plataforma de terceiros.

O que é um link na bio com um domínio personalizado?

Por que ter um domínio personalizado para seu link na bio?

Quanto tempo leva para configurar?

Isso é melhor do que uma ferramenta gratuita de link-na-bio?

Posso personalizar a aparência da minha página de link-na-bio?

A sua privacidade é muito importante para nós

