Skapa en länk i bio med en egen domän

Se professionell ut överallt där du delar din länk – inga generiska webbadresser, bara ditt varumärke
Välj en domän och få din varumärkesanpassade länk-i-bio-sida från 17,90 kr/månad
En länk. En anpassad domän. Redo att använda.

Din länk, ditt varumärke

Din länk i bio använder din egen domän, så att ditt varumärke förblir synligt och lätt att känna igen var du än delar den.

Allt är klart för dig

Vi ansluter din domän och länk i bio automatiskt, så att du kan börja dela utan att behöva oroa dig för installationen.

Utformad för att växa med dig

Börja med en enkel länk i bio, gör sedan om din domän till en webbplats, butik eller e-post i takt med att du växer.

Sätt upp din länk i bio på några minuter.

1. Välj din domän

1. Välj din domän

Välj en domän för din länk i bio. Det är länken du delar på dina sociala profiler.

2. Länk i bio ingår med din domän

3. Lägg till dina länkar och dela

Varför köpa domännamn hos Hostinger?

Pålitlig domänregistrator

Hostinger är ICANN-ackrediterade och erbjuder 400+ domänändelser.

Integritet

När du registrerar en domän kan dina kontaktuppgifter synas i offentliga RDAP/WHOIS-register. För domäntillägg som stöds inkluderar Hostinger automatiskt gratis integritetsskydd för att dölja din personliga information för tredje parter.
Support dygnet runt

Våra agenter finns alltid tillgängliga via livechatt eller e-post och svarar i genomsnitt på mindre än 3 minuter. Ni kommer inte heller att ha några problem med att kommunicera, eftersom våra agenter talar flytande över 8 språk.
Snabb installation, enkel hantering

Registrera din domän med några få klick och hantera allt på ett ställe – förnyelser, DNS-inställningar och anslutningar till din webbplats eller e-post.

Välj bland de populäraste domänerna

Jämför alla TLD-priser

.se

Visa dina kunder att du gör affärer i .se

258,90  kr258,90  kr /år

.com

Bygg förtroende med den mest kända domänen.

199,90  kr29,90  kr /år

.shop

Visa dina kunder att du gör affärer i .shop

377,90  kr10,90  kr /år

.io

Visa dina kunder att du gör affärer i .io

733,90  kr344,90  kr /år

.icu

Visa dina kunder att du gör affärer i .icu

172,90  kr21,90  kr /år

.xyz

Unik och trendig domän för din framgångsrika verksamhet.

150,90  kr21,90  kr /år

.pro

Demonstrera din skicklighet genom en .pro-domän.

312,90  kr32,90  kr /år

.cloud

Visa dina kunder att du gör affärer i .cloud

280,90  kr21,90  kr /år

Skaffa en länk i bio med din egen domän

Gör din länk i bio till en del av ditt varumärke, inte någon annans plattform.

Vanliga frågor och svar om Länk i bio med anpassad domän

Vad är en länk i bio med en anpassad domän?

Varför använda en anpassad domän för din länk i bio?

Hur lång tid tar det att konfigurera?

Är detta bättre än ett gratis länk i bio-verktyg?

Kan jag anpassa hur min länk i bio-sida ser ut?

Vi bryr oss om din integritet

