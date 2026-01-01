Skapa en länk i bio med en egen domän
En länk. En anpassad domän. Redo att använda.
Din länk, ditt varumärke
Din länk i bio använder din egen domän, så att ditt varumärke förblir synligt och lätt att känna igen var du än delar den.
Allt är klart för dig
Vi ansluter din domän och länk i bio automatiskt, så att du kan börja dela utan att behöva oroa dig för installationen.
Utformad för att växa med dig
Börja med en enkel länk i bio, gör sedan om din domän till en webbplats, butik eller e-post i takt med att du växer.
Sätt upp din länk i bio på några minuter.
1. Välj din domän
2. Länk i bio ingår med din domän
3. Lägg till dina länkar och dela
Varför köpa domännamn hos Hostinger?
Pålitlig domänregistrator
Hostinger är ICANN-ackrediterade och erbjuder 400+ domänändelser.Ta reda på mer om domäner
Integritet
Support dygnet runt
Snabb installation, enkel hantering
Registrera din domän med några få klick och hantera allt på ett ställe – förnyelser, DNS-inställningar och anslutningar till din webbplats eller e-post.
