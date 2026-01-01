Készítsen bió linket egyéni domainnel.

Nézzen ki professzionálisan mindenhol, ahol megosztja a linkjét — nincsenek általános URL-ek, csak a márkája
Válasszon domaint, és szerezze be márkás link-in-bio oldalát már 609 Ft/hónaptól
Egy link. Egy egyedi domain. Használatra kész.

A linkje, a márkája

A biódban lévő linked a saját domain nevedet használja, így a márkád látható és könnyen felismerhető marad, bárhol is osztod meg.

Minden beállítva Önnek

Automatikusan összekötjük a domainjét és a bio linkjét, így elkezdheti a megosztást anélkül, hogy a beállítások miatt aggódnia kellene.

Úgy készült, hogy veled együtt fejlődjön.

Kezdje egy egyszerű linkkel a bióban, majd alakítsa át domainjét weboldallá, áruházzá vagy e-mail címmé, ahogy növekszik.

A „link a bemutatkozásban” beállítása percek alatt

1. Domain kiválasztása

1. Domain kiválasztása

Válasszon domaint a bio linkjéhez. Ez az a link, amit megoszt a közösségi profiljain.

2. „Link a bemutatkozásban” a domainjével együtt

3. Adja hozzá a linkjeit és ossza meg

Miért vásároljak domainnevet a Hostingertől?

Megbízható domainregisztrátor

A Hostinger rendelkezik ICANN-akkreditációval, és 400+ domainkiterjesztést kínál.

Tudjon meg többet a domainekről
Megbízható domainregisztrátor

Adatvédelem

Amikor domaint regisztrál, az Ön kapcsolattartási adatai megjelenhetnek nyilvános RDAP/WHOIS nyilvántartásokban. A támogatott kiterjesztések esetén a Hostinger automatikusan ingyenes adatvédelmi védelmet biztosít, hogy személyes adatait elrejtse harmadik felek elől.
Adatvédelem

Nonstop támogatás

Ügynökeink mindig elérhetők élő chaten vagy e-mailben, átlagosan kevesebb mint 3 percen belül válaszolnak. Nem lesz gondja a kommunikációval sem, mivel ügynökeink több mint 8 nyelven folyékonyan beszélnek.
Nonstop támogatás

Gyors beállítás, könnyű kezelhetőség.

Regisztrálja domainjét néhány kattintással, majd mindent egy helyen kezelhet – a megújításokat, a DNS-beállításokat és a webhelyéhez vagy e-mailjéhez való csatlakozásokat.

Gyors beállítás, könnyű kezelhetőség.

Válasszon a legnépszerűbb domain kiterjesztések közül

Összes TLD árak összehasonlítása

.com

Legyen bizalomkeltő ezzel a jól ismert domainnévvel!

6 859  Ft1 199  Ft /év

.online

A .com nagyszerű alternatívája. Általános és univerzális.

13 819  Ft389  Ft /év

.shop

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .shopon üzletel.

13 439  Ft389  Ft /év

.io

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .io-n dolgozik.

26 109  Ft12 289  Ft /év

.icu

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .icu-t használja.

6 139  Ft769  Ft /év

.xyz

Egyedi és felkapott domain sikeres vállalkozása számára.

5 379  Ft769  Ft /év

.pro

Bizonyítsa szakértelmét egy .pro domain segítségével.

11 129  Ft1 149  Ft /év

.cloud

Mutassa meg ügyfeleinek, hogy a .cloud felhőben dolgozik.

9 979  Ft769  Ft /év

Szerezzen egy linket a bemutatkozásában a saját egyedi domainjével.

Tedd a bio linket a márkád részévé, ne valaki más platformjává.

Link a bióban egyedi domainnel GYIK

Tedd a profilodban lévő linkedet a márkád részévé, ne pedig valaki más platformjának.

Mi az a link a bioban egy egyéni domainnel?

Miért használjon egyéni domaint a link a bioban oldalhoz?

Mennyi ideig tart a beállítás?

Ez jobb, mint egy ingyenes bio link eszköz?

Testreszabhatom a bio link oldalam kinézetét?

Törődünk személyes adatai biztonságával

