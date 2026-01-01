A fő különbség a tulajdonjog és a rugalmasság. Az ingyenes eszközök a saját domainjükön tárolják az oldalt, és korlátozzák a testreszabási vagy bővítési lehetőségeket. Saját domainnel hosszú távon megtarthatja ugyanazt az URL-t, és az igények növekedésével fejlesztheti azt.