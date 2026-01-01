Készítsen bió linket egyéni domainnel.
Egy link. Egy egyedi domain. Használatra kész.
A linkje, a márkája
A biódban lévő linked a saját domain nevedet használja, így a márkád látható és könnyen felismerhető marad, bárhol is osztod meg.
Minden beállítva Önnek
Automatikusan összekötjük a domainjét és a bio linkjét, így elkezdheti a megosztást anélkül, hogy a beállítások miatt aggódnia kellene.
Úgy készült, hogy veled együtt fejlődjön.
Kezdje egy egyszerű linkkel a bióban, majd alakítsa át domainjét weboldallá, áruházzá vagy e-mail címmé, ahogy növekszik.
A „link a bemutatkozásban” beállítása percek alatt
1. Domain kiválasztása
2. „Link a bemutatkozásban” a domainjével együtt
3. Adja hozzá a linkjeit és ossza meg
Miért vásároljak domainnevet a Hostingertől?
Megbízható domainregisztrátor
A Hostinger rendelkezik ICANN-akkreditációval, és 400+ domainkiterjesztést kínál.Tudjon meg többet a domainekről
Adatvédelem
Nonstop támogatás
Gyors beállítás, könnyű kezelhetőség.
Regisztrálja domainjét néhány kattintással, majd mindent egy helyen kezelhet – a megújításokat, a DNS-beállításokat és a webhelyéhez vagy e-mailjéhez való csatlakozásokat.
