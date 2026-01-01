See on üks leht, mis kogub kõik sinu olulised lingid ühte kohta ja millele pääseb ligi sinu enda domeeni kaudu. Sa kasutad seda ainsa URL-ina oma sotsiaalmeedia profiilides ja uuendad seda iga kord, kui sul on midagi uut jagada, linki ennast muutmata.