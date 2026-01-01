Loo link bios kohandatud domeeniga

Näe professionaalne välja igal pool, kus sa oma linki jagad — ei mingeid üldiseid URL-e, vaid sinu bränd.
Vali domeen ja saa oma bränditud link-in-bio leht alates 1,49 €/kuus
Üks link. Üks kohandatud domeen. Kasutusvalmis.

Sinu link, sinu kaubamärk

Sinu link bios kasutab sinu enda domeeni, nii et sinu bränd jääb nähtavaks ja kergesti äratuntavaks, kuhu iganes sa seda jagad.

Kõik on sulle seadistatud

Ühendame sinu domeeni ja profiililingi automaatselt, et saaksid jagama hakata, muretsemata seadistamise pärast.

Loodud sinuga koos kasvamiseks

Alusta lihtsa lingiga biost, seejärel muuda oma domeen koduleheks, poeks või e-postiks kasvades.

Seadista oma link bios minutitega

1. Vali oma domeen

Vali oma biograafialingi jaoks domeen. See on link, mida sa jagad oma sotsiaalprofiilidel.

2. Komplekteeri link bios oma domeeniga

3. Lisa oma lingid ja jaga

Miks osta domeeninimesid Hostingerist?

Usaldusväärne domeenide registripidaja

Hostingeril on ICANNi akrediteering ning me pakume üle 400 domeenilaiendi.

Loe lähemalt domeenide kohta
Privaatsus

Kui registreerid domeeni, võivad sinu kontaktandmed ilmuda avalikes RDAP/WHOIS registrites. Toetatud laiendite puhul lisab Hostinger automaatselt tasuta privaatsuskaitse, et hoida sinu isiklikku teavet kolmandate osapoolte eest peidus.
24/7 tugi

Meie agendid on alati saadaval otsevestluses või e-posti teel, vastates keskmiselt vähem kui 3 minutiga. Sul ei teki ka suhtlemisega probleeme, kuna agendid valdavad 8+ keelt.
Lihtne alustada, lihtne hallata

Registreeri oma domeen paari klõpsuga, seejärel halda kõike ühes kohas — uuendamisi, DNS-i seadeid ja ühendusi oma veebisaidi või e-postiga.

Loe lähemalt domeenide kohta
Vali populaarseimate domeenilaiendite seast

Võrdle kõiki TLD hindu

.eu

Näita oma klientidele, et tegutsed ELis.

6,99  €3,49  € /aasta

.com

Ärata usaldust tuntuima domeeniga.

16,99  €2,99  € /aasta

.online

Suurepärane alternatiiv laiendile .com.

33,99  €0,99  € /aasta

.io

Näita oma klientidele, et sinu äri on .io.

63,99  €29,99  € /aasta

.icu

Show your clients you do business in the .icu.

14,99  €1,99  € /aasta

.xyz

Unique and trending domain for your successful business.

13,99  €1,99  € /aasta

.pro

Näita oma pädevust .pro domeeniga.

26,99  €2,99  € /aasta

.cloud

Show your clients you do business in the .cloud.

24,99  €1,99  € /aasta

Saa link bios oma domeeniga.

Tee oma link bios oma brändi osaks, mitte kellegi teise platvormiks.

Link bios kohandatud domeeniga KKK

Tee oma link bios osaks oma brändist, mitte kellegi teise platvormist.

Mis on link bios kohandatud domeeniga?

Miks kasutada kohandatud domeeni oma link biost jaoks?

Kui kaua seadistamine aega võtab?

Kas see on parem kui tasuta biolingi tööriist?

Kas ma saan kohandada oma bio-lingi lehe välimust?

