Loo link bios kohandatud domeeniga
Üks link. Üks kohandatud domeen. Kasutusvalmis.
Sinu link, sinu kaubamärk
Sinu link bios kasutab sinu enda domeeni, nii et sinu bränd jääb nähtavaks ja kergesti äratuntavaks, kuhu iganes sa seda jagad.
Kõik on sulle seadistatud
Ühendame sinu domeeni ja profiililingi automaatselt, et saaksid jagama hakata, muretsemata seadistamise pärast.
Loodud sinuga koos kasvamiseks
Alusta lihtsa lingiga biost, seejärel muuda oma domeen koduleheks, poeks või e-postiks kasvades.
Seadista oma link bios minutitega
1. Vali oma domeen
2. Komplekteeri link bios oma domeeniga
3. Lisa oma lingid ja jaga
Miks osta domeeninimesid Hostingerist?
Usaldusväärne domeenide registripidaja
Hostingeril on ICANNi akrediteering ning me pakume üle 400 domeenilaiendi.Loe lähemalt domeenide kohta
Privaatsus
24/7 tugi
Lihtne alustada, lihtne hallata
Registreeri oma domeen paari klõpsuga, seejärel halda kõike ühes kohas — uuendamisi, DNS-i seadeid ja ühendusi oma veebisaidi või e-postiga.
Usaldusväärne domeenide registripidaja
Hostingeril on ICANNi akrediteering ning me pakume üle 400 domeenilaiendi.Loe lähemalt domeenide kohta
Privaatsus
24/7 tugi
Lihtne alustada, lihtne hallata
Registreeri oma domeen paari klõpsuga, seejärel halda kõike ühes kohas — uuendamisi, DNS-i seadeid ja ühendusi oma veebisaidi või e-postiga.