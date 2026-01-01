Vytvořte si odkaz v biu s vlastní doménou

Vypadejte profesionálně všude, kde sdílíte svůj odkaz – žádné obecné URL, jen vaše značka.
Vyberte si doménu a získejte svou značkovou link-in-bio stránku již od 37,99 Kč/měsíc
Jeden odkaz. Jedna vlastní doména. Připraveno k použití.

Váš odkaz, vaše značka

Váš odkaz v biu používá svou vlastní doménu, takže vaše značka zůstane viditelná a snadno rozpoznatelná, kdekoli ji sdílíte.

Vše připraveno pro vás

Propojíme vaši doménu a odkaz v biu automaticky, abyste mohli začít sdílet bez starostí s nastavením.

Vytvořeno pro váš rozvoj

Začněte s jednoduchým odkazem v biu, poté přeměňte svou doménu na webové stránky, e-shop nebo e-mail, jak porostete.

Nastavte si svou stránku s odkazy za pár minut

1. Vyberte si doménu

1. Vyberte si doménu

Vyberte si doménu pro svůj odkaz v biu. Toto je odkaz, který budete sdílet napříč svými sociálními profily.

2. Stránka s odkazy přibalená k vaší doméně

3. Přidejte své odkazy a sdílejte

Proč si pořídit doménu právě u Hostingeru?

Důvěryhodný registrátor domén

Hostinger má akreditaci ICANN a nabízí více než 400 doménových koncovek.

Soukromí

Když si zaregistrujete doménu, vaše kontaktní údaje se mohou objevit ve veřejných záznamech RDAP/WHOIS. U podporovaných rozšíření Hostinger automaticky zahrnuje bezplatnou ochranu soukromí, aby vaše osobní údaje zůstaly skryté před třetími stranami.
Nepřetržitá podpora

Naši agenti jsou vždy k dispozici na živém chatu nebo e-mailu a v průměru odpovídají za méně než 3 minuty. Nebudete mít problém ani s komunikací, protože naši agenti hovoří plynně více než 8 jazyky.
Rychlé nastavení, snadná správa

Zaregistrujte svou doménu několika kliknutími, poté spravujte vše na jednom místě – prodloužení, nastavení DNS a připojení k vašemu webu nebo e-mailu.

Vybírejte z nejoblíbenějších doménových koncovek

.cz

Ukažte klientům, že pro podnikání využíváte doménu .cz.

666,99  Kč666,99  Kč /rok

.com

Vybudujte si důvěryhodnost s nejznámější doménou.

431,99  Kč69,99  Kč /rok

.online

Skvělá alternativa k doméně .com. Je obecná a univerzální, ...

888,99  Kč24,99  Kč /rok

.io

Ukažte klientům, že pro podnikání využíváte doménu .io.

1.678,99  Kč789,99  Kč /rok

.icu

Ukažte klientům, že pro podnikání využíváte doménu .icu.

394,99  Kč49,99  Kč /rok

.xyz

Unikátní a moderní doména pro vaše úspěšné podnikání.

345,99  Kč49,99  Kč /rok

.pro

S doménou .pro dáte najevo svou odbornost v daném oboru a z...

715,99  Kč73,99  Kč /rok

.cloud

Ukažte klientům, že pro podnikání využíváte doménu .cloud.

641,99  Kč49,99  Kč /rok

Získejte stránku s odkazy k vlastní doméně

Udělejte svůj odkaz v biu součástí své značky, ne cizí platformy.

Stránka s odkazy s vlastní doménou – Často kladené otázky

Co je to odkaz v biu s vlastní doménou?

Proč používat vlastní doménu pro svůj odkaz v biu?

Jak dlouho trvá nastavení?

Je to lepší než bezplatný nástroj pro odkazy v biu?

Můžete si přizpůsobit vzhled své stránky s odkazem v biu?

