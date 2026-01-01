Créer un lien en bio avec un domaine personnalisé
Un lien. Un domaine personnalisé. Prêt à l'emploi.
Votre lien, votre marque
Votre lien en bio utilise votre propre domaine, ainsi votre marque reste visible et facile à reconnaître partout où vous le partagez.
Tout est prêt pour vous
Nous connectons automatiquement votre domaine et votre lien en bio, afin que vous puissiez commencer à partager sans vous soucier de la configuration.
Conçu pour grandir avec vous
Commencez par un simple lien en bio, puis transformez votre domaine en site web, boutique ou e-mail à mesure que vous vous développez.
Configurez vos liens en bio en quelques minutes
1. Choisissez votre domaine
2. Associez le lien en bio à votre domaine
3. Ajoutez vos liens et partagez
Pourquoi acheter des noms de domaine chez Hostinger ?
Bureau d'enregistrement de noms de domaine de confiance
Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.En savoir plus sur les domaines
Confidentialité
Assistance 24h/24 et 7j/7
Configuration rapide, gestion facile
Enregistrez votre domaine en quelques clics, puis gérez tout au même endroit — les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou à votre e-mail.
