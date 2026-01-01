Créer un lien en bio avec un domaine personnalisé

Ayez l'air professionnel partout où vous partagez votre lien — pas d'URL génériques, juste votre marque
Choisissez un domaine et obtenez votre page link-in-bio personnalisée à partir de 1,49 €/mois
Créer un lien en bio avec un domaine personnalisé

Un lien. Un domaine personnalisé. Prêt à l'emploi.

Votre lien, votre marque

Votre lien en bio utilise votre propre domaine, ainsi votre marque reste visible et facile à reconnaître partout où vous le partagez.

Tout est prêt pour vous

Nous connectons automatiquement votre domaine et votre lien en bio, afin que vous puissiez commencer à partager sans vous soucier de la configuration.

Conçu pour grandir avec vous

Commencez par un simple lien en bio, puis transformez votre domaine en site web, boutique ou e-mail à mesure que vous vous développez.

Configurez vos liens en bio en quelques minutes

1. Choisissez votre domaine

1. Choisissez votre domaine

Choisissez un domaine pour votre lien en bio. C'est le lien que vous partagerez sur vos profils sociaux.

2. Associez le lien en bio à votre domaine

3. Ajoutez vos liens et partagez

Pourquoi acheter des noms de domaine chez Hostinger ?

Bureau d'enregistrement de noms de domaine de confiance

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.

En savoir plus sur les domaines
Bureau d'enregistrement de noms de domaine de confiance

Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, vos coordonnées peuvent figurer dans les registres publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection de la confidentialité gratuite afin de masquer vos informations personnelles aux tiers.
Confidentialité

Assistance 24h/24 et 7j/7

Nos agents sont toujours disponibles par chat en direct ou par e-mail, répondant en moins de 3 minutes en moyenne. Vous n'aurez pas non plus de mal à communiquer, avec des agents parlant plus de 8 langues.
Assistance 24h/24 et 7j/7

Configuration rapide, gestion facile

Enregistrez votre domaine en quelques clics, puis gérez tout au même endroit — les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou à votre e-mail.

Configuration rapide, gestion facile

Bureau d'enregistrement de noms de domaine de confiance

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.

En savoir plus sur les domaines
Bureau d'enregistrement de noms de domaine de confiance

Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, vos coordonnées peuvent figurer dans les registres publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection de la confidentialité gratuite afin de masquer vos informations personnelles aux tiers.
Confidentialité

Assistance 24h/24 et 7j/7

Nos agents sont toujours disponibles par chat en direct ou par e-mail, répondant en moins de 3 minutes en moyenne. Vous n'aurez pas non plus de mal à communiquer, avec des agents parlant plus de 8 langues.
Assistance 24h/24 et 7j/7

Configuration rapide, gestion facile

Enregistrez votre domaine en quelques clics, puis gérez tout au même endroit — les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou à votre e-mail.

Configuration rapide, gestion facile

Choisissez parmi les domaines les plus populaires

Comparer tous les prix des TLD

.com

Établissez une relation de confiance grâce à ce nom de doma...

16,99  €9,99  € /an

.cloud

Montrez à vos clients que vous faites partie du .cloud

22,99  €1,99  € /an

.shop

Show your clients you do business in the .shop.

30,99  €0,99  € /an

.io

Montrez à vos clients que vous faites partie du .io

59,99  €27,99  € /an

.icu

Montrez à vos clients que vous faites partie du .icu

13,99  €1,99  € /an

.info

Show your clients you do business in the .info.

25,99  €2,99  € /an

.pro

Montrez vos compétences grâce à un nom de domaine .pro

25,99  €2,99  € /an

.online

Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

31,99  €0,99  € /an

Obtenez un lien en bio avec votre propre nom de domaine personnalisé

Faites de votre lien en bio une partie de votre marque, pas de la plateforme de quelqu'un d'autre.

Liens en bio avec FAQ sur le domaine personnalisé

Faites de votre lien en bio une partie de votre marque, et non celle d'une autre plateforme.

Qu'est-ce qu'un lien en bio avec un domaine personnalisé ?

Pourquoi utiliser un domaine personnalisé pour votre lien en bio ?

Combien de temps faut-il pour l'installer ?

Est-ce mieux qu'un outil de lien en bio gratuit ?

Puis-je personnaliser l'apparence de ma page de lien en bio ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.