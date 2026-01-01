Crea un enlace en la bio con un dominio personalizado

Luce profesional en cualquier lugar donde compartas tu enlace: sin URL genéricas, solo tu marca.
Elige un dominio y consigue tu página de enlace en la bio de marca desde 1,49 €/mes
Crea un enlace en la bio con un dominio personalizado

Un enlace. Un dominio personalizado. Listo para usar.

Tu link, tu marca

Tu enlace en la bio usa tu propio dominio, para que tu marca se mantenga visible y sea fácil de reconocer dondequiera que lo compartas.

Todo listo para ti

Conectamos tu dominio y el enlace de tu biografía automáticamente, para que puedas empezar a compartir sin preocuparte por la configuración.

Diseñado para crecer contigo

Empieza con un simple enlace en la bio, luego convierte tu dominio en un sitio web, tienda o email a medida que creces.

Crea tu enlace en la bio en minutos

1. Elige tu dominio

Elige un dominio para tu enlace en la bio. Este es el enlace que compartirás en tus perfiles sociales.

2. Combina el enlace en la bio con tu dominio

3. Añade tus enlaces y comparte

¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?

Registrador de dominios de confianza

Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.

Privacidad

Cuando registras un dominio, tus datos de contacto pueden aparecer en los registros públicos de RDAP/WHOIS. Para las extensiones compatibles, Hostinger incluye automáticamente protección de privacidad gratuita para mantener tu información personal oculta de terceros.
Asistencia 24/7

Nuestros agentes están siempre disponibles en el chat en vivo o por correo electrónico, respondiendo en menos de 3 minutos de media. Tampoco tendrás problemas para comunicarte, ya que contamos con agentes que dominan más de 8 idiomas.
Configuración rápida, fácil administración

Registra tu dominio en unos pocos clics y gestiona todo en un solo lugar: las renovaciones, la configuración DNS y las conexiones a tu sitio web o correo electrónico.

Saber más sobre dominios
Elige entre los dominios más populares

Comparar todos los precios de TLD

.es

Genera confianza con este dominio tan conocido.

9,99  €0,01  € /año

.com

Genera confianza con este dominio tan conocido.

16,99  €0,01  € /año

.shop

Muéstrale a tus clientes que haces negocios en .shop.

32,99  €0,99  € /año

.io

Muéstrale a tus clientes que haces negocios en .io.

63,99  €29,99  € /año

.icu

Muéstrale a tus clientes que haces negocios en .icu.

14,99  €1,99  € /año

.xyz

Dominio único y en tendencia para tu negocio.

13,99  €1,99  € /año

.pro

Muestra tus habilidades con una dirección web .pro

26,99  €2,99  € /año

.cloud

Muéstrale a tus clientes que haces negocios en .cloud.

24,99  €1,99  € /año

Obtén un enlace en la bio con tu propio dominio personalizado

Haz que tu enlace en la bio sea parte de tu marca, y no la plataforma de otra persona.

Preguntas frecuentes: enlace en la bio con dominio personalizado

Haz que tu enlace en la bio sea parte de tu marca, no la plataforma de otra persona.

¿Qué es un enlace en la bio con un dominio personalizado?

¿Por qué usar un dominio personalizado para tu enlace en la bio?

¿Cuánto tiempo tarda en configurarse?

¿Es esto mejor que una herramienta gratuita de Enlace en la bio?

¿Puedo personalizar cómo se ve mi página de enlace en la bio?

Nos importa tu privacidad

