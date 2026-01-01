Créez un lien en bio avec un nom de domaine personnalisé

Soyez professionnel partout où vous partagez votre lien — pas d'URL génériques, juste votre marque
Choisissez un domaine et obtenez votre page de lien en bio personnalisée à partir de CA$ 2.79/mois
Un lien. Un domaine personnalisé. Prêt à l'emploi.

Votre lien, votre marque

Votre site de type lien en bio utilise votre propre nom de domaine, ainsi votre marque reste visible et facile à reconnaître partout où vous le partagez.

Tout est prêt pour vous

Nous connectons automatiquement votre domaine et votre lien en bio, afin que vous puissiez commencer à partager sans vous soucier de la configuration.

Conçu pour grandir avec vous

Commencez par un simple lien en bio, puis transformez votre domaine en un site web, une boutique ou un e-mail à mesure que vous évoluez.

Créez votre lien en bio en quelques minutes

1. Choisissez votre domaine

1. Choisissez votre domaine

Choisissez un nom de domaine pour votre lien en bio. C'est le lien que vous partagerez sur vos profils sociaux.

2. Associez votre lien en bio à votre domaine

3. Ajoutez vos liens et partagez

Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?

Registraire fiable

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.

Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les enregistrements publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection de la confidentialité gratuite pour protéger vos informations personnelles des tiers.
Support 24 h/24, 7 j/7

Nos agents sont toujours disponibles par chat en direct ou par e-mail, répondant en moins de 3 minutes en moyenne. Vous n'aurez pas non plus de mal à communiquer, avec des agents parlant plus de 8 langues.
Configuration rapide et gestion simplifiée

Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout en un seul endroit — les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou à votre courriel.

Choisissez parmi les noms de domaine les plus populaires

.com

Établissez une relation de confiance grâce à ce nom de doma...

CA$  27.89CA$  13.99 /an

.cloud

Montrez à vos clients que vous faites partie du .cloud

CA$  36.29CA$  2.79 /an

.shop

Show your clients you do business in the .shop.

CA$  48.89CA$  1.39 /an

.io

Montrez à vos clients que vous faites partie du .io

CA$  94.89CA$  44.69 /an

.icu

Montrez à vos clients que vous faites partie du .icu

CA$  22.39CA$  2.79 /an

.info

Show your clients you do business in the .info.

CA$  40.49CA$  4.19 /an

.pro

Montrez vos compétences grâce à un nom de domaine .pro

CA$  40.49CA$  4.19 /an

.online

Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

CA$  50.29CA$  1.39 /an

Obtenez un lien en bio avec votre propre nom de domaine personnalisé

Faites de votre lien en bio une partie de votre marque, pas la plateforme de quelqu'un d'autre.

FAQ sur le lien en bio avec domaine personnalisé

Faites de votre lien en bio une partie de votre marque, et non la plateforme de quelqu'un d'autre.

Qu'est-ce qu'un lien en bio avec un domaine personnalisé ?

Pourquoi utiliser un nom de domaine personnalisé pour votre lien en bio ?

Combien de temps faut-il pour le configurer ?

Est-ce mieux qu'un outil de lien en bio gratuit ?

Puis-je personnaliser l'apparence de ma page lien-en-bio ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

