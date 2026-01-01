Créez un lien en bio avec un nom de domaine personnalisé
Un lien. Un domaine personnalisé. Prêt à l'emploi.
Votre lien, votre marque
Votre site de type lien en bio utilise votre propre nom de domaine, ainsi votre marque reste visible et facile à reconnaître partout où vous le partagez.
Tout est prêt pour vous
Nous connectons automatiquement votre domaine et votre lien en bio, afin que vous puissiez commencer à partager sans vous soucier de la configuration.
Conçu pour grandir avec vous
Commencez par un simple lien en bio, puis transformez votre domaine en un site web, une boutique ou un e-mail à mesure que vous évoluez.
Créez votre lien en bio en quelques minutes
1. Choisissez votre domaine
2. Associez votre lien en bio à votre domaine
3. Ajoutez vos liens et partagez
Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?
Registraire fiable
Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.En savoir plus sur les domaines
Confidentialité
Support 24 h/24, 7 j/7
Configuration rapide et gestion simplifiée
Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout en un seul endroit — les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site web ou à votre courriel.
