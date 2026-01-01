צרו קישור בביו עם דומיין מותאם אישית
קישור אחד. דומיין מותאם אישית אחד. מוכן לשימוש.
הקישור שלכם, המותג שלכם
הקישור שלך בביו משתמש בדומיין משלך, כך שהמותג שלך נשאר גלוי וקל לזיהוי בכל מקום שבו תשתפו אותו.
הכל מוכן בשבילכם
מחברים את הדומיין שלכם וקישור בביו אוטומטית, כך שתוכלו להתחיל לשתף בלי לדאוג מההגדרה.
נבנה כדי לצמוח איתכם
התחילו עם קישור פשוט בביו, לאחר מכן הפכו את הדומיין שלכם לאתר, לחנות או לאימייל ככל שתגדלו.
הקימו את הקישור בביו שלכם תוך דקות
1. בחר את הדומיין שלך
2. שלבו אתר קישור בביוגרפיה עם הדומיין שלכם
3. הוסיפו את הקישורים שלכם ושתפו
למה לקנות שמות דומיין ב-Hostinger?
פרטיות
תמיכה 24/7
הגדרה מהירה, ניהול קל
רשמו את הדומיין שלכם בכמה קליקים, ונהלו הכל במקום אחד — חידושים, הגדרות DNS, וחיבורים לאתר או למייל שלכם.
