צרו קישור בביו עם דומיין מותאם אישית

היראו מקצועיים בכל מקום שאתם משתפים את הקישור שלכם — ללא כתובות URL גנריות, רק המותג שלכם
בחרו דומיין וקבלו את דף הקישור ביו הממותג שלכם החל מ-7.99 ₪ לחודש
צרו קישור בביו עם דומיין מותאם אישית

קישור אחד. דומיין מותאם אישית אחד. מוכן לשימוש.

הקישור שלכם, המותג שלכם

הקישור שלך בביו משתמש בדומיין משלך, כך שהמותג שלך נשאר גלוי וקל לזיהוי בכל מקום שבו תשתפו אותו.

הכל מוכן בשבילכם

מחברים את הדומיין שלכם וקישור בביו אוטומטית, כך שתוכלו להתחיל לשתף בלי לדאוג מההגדרה.

נבנה כדי לצמוח איתכם

התחילו עם קישור פשוט בביו, לאחר מכן הפכו את הדומיין שלכם לאתר, לחנות או לאימייל ככל שתגדלו.

הקימו את הקישור בביו שלכם תוך דקות

1. בחר את הדומיין שלך

1. בחר את הדומיין שלך

בחרו דומיין עבור הלינק שלכם בביו. זהו הלינק שתשתפו בפרופילים החברתיים שלכם.

2. שלבו אתר קישור בביוגרפיה עם הדומיין שלכם

3. הוסיפו את הקישורים שלכם ושתפו

למה לקנות שמות דומיין ב-Hostinger?

רשם דומיינים אמין

Hostinger מוסמכת ICANN ומציעה למעלה מ-400 סיומות דומיין.

למידע נוסף על דומיינים
רשם דומיינים אמין

פרטיות

כאשר אתם רושמים דומיין, פרטי הקשר שלכם עשויים להופיע ברשומות RDAP/WHOIS ציבוריות. עבור סיומות נתמכות, Hostinger כוללת אוטומטית הגנת פרטיות חינמית כדי לשמור על המידע האישי שלכם מוסתר מצדדים שלישיים.
פרטיות

תמיכה 24/7

הנציגים שלנו זמינים תמיד בצ'אט חי או במייל, ומגיבים בפחות מ-3 דקות בממוצע. אתם גם לא תתקשו לתקשר, עם נציגים הדוברים למעלה מ-8 שפות.
תמיכה 24/7

הגדרה מהירה, ניהול קל

רשמו את הדומיין שלכם בכמה קליקים, ונהלו הכל במקום אחד — חידושים, הגדרות DNS, וחיבורים לאתר או למייל שלכם.

הגדרה מהירה, ניהול קל

רשם דומיינים אמין

Hostinger מוסמכת ICANN ומציעה למעלה מ-400 סיומות דומיין.

למידע נוסף על דומיינים
רשם דומיינים אמין

פרטיות

כאשר אתם רושמים דומיין, פרטי הקשר שלכם עשויים להופיע ברשומות RDAP/WHOIS ציבוריות. עבור סיומות נתמכות, Hostinger כוללת אוטומטית הגנת פרטיות חינמית כדי לשמור על המידע האישי שלכם מוסתר מצדדים שלישיים.
פרטיות

תמיכה 24/7

הנציגים שלנו זמינים תמיד בצ'אט חי או במייל, ומגיבים בפחות מ-3 דקות בממוצע. אתם גם לא תתקשו לתקשר, עם נציגים הדוברים למעלה מ-8 שפות.
תמיכה 24/7

הגדרה מהירה, ניהול קל

רשמו את הדומיין שלכם בכמה קליקים, ונהלו הכל במקום אחד — חידושים, הגדרות DNS, וחיבורים לאתר או למייל שלכם.

הגדרה מהירה, ניהול קל

בחרו מבין הדומיינים הפופולריים ביותר

השווה את כל מחירי ה-TLD

.com

בנו אמון עם הדומיין המוכר ביותר.

73.99  ₪9.99  ₪ /שנה

.online

חלופה נהדרת ל-com - כללי ואוניברסלי.

133.99  ₪3.99  ₪ /שנה

.shop

תראו ללקוחות שלכם שאתם עושים עסקים עם shop.

129.99  ₪3.99  ₪ /שנה

.io

תראו ללקוחות שלכם שאתם עושים עסקים עם io.

251.99  ₪118.99  ₪ /שנה

.icu

תראו ללקוחות שלכם שאתם עושים עסקים עם icu.

59.99  ₪7.99  ₪ /שנה

.xyz

דומיין ייחודי וטרנדי עבור העסק המצליח שלכם.

51.99  ₪7.99  ₪ /שנה

.pro

תנו למקצועיות שלכם לדבר בעד עצמה עם דומיין pro.

107.99  ₪11.99  ₪ /שנה

.cloud

תראו ללקוחות שלכם שאתם עושים עסקים עם cloud.

96.99  ₪7.99  ₪ /שנה

קבלו קישור בביו עם דומיין מותאם אישית משלכם

הפכו את הלינק שלכם בביו לחלק מהמותג שלכם, ולא לפלטפורמה של מישהו אחר.

קישור בביו עם דומיין מותאם אישית - שאלות נפוצות

הפכו את הקישור שלכם בביו לחלק מהמותג שלכם, ולא לפלטפורמה של מישהו אחר.

מהו קישור בביו עם דומיין מותאם אישית?

למה להשתמש בדומיין מותאם אישית עבור הקישור בפרופיל שלכם?

כמה זמן לוקח להגדיר?

האם זה טוב יותר מכלי חינמי לקישור בביו?

האם ניתן להתאים אישית את המראה של דף הקישור בביו שלי?

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.