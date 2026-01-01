사용자 지정 도메인으로 링크 인 바이오 만들기
링크를 공유하는 모든 곳에서 전문가처럼 보이세요 — 일반적인 URL 대신, 오직 귀하의 브랜드만
도메인을 선택하고, 나만의 브랜드 링크 인 바이오 페이지를 월 ₩2,929부터 만드세요.
하나의 링크. 하나의 맞춤 도메인. 사용할 준비가 되었습니다.
나만의 링크, 나만의 브랜드
바이오 링크는 자신만의 도메인을 사용하므로, 어디에서 공유하든 브랜드가 계속 노출되고 쉽게 인식됩니다.
모든 것이 준비되었습니다.
도메인과 바이오 링크가 자동으로 연결되므로, 설정에 대한 걱정 없이 바로 공유를 시작할 수 있습니다.
함께 성장하도록 제작되었습니다.
간단한 링크 인 바이오로 시작하여, 성장함에 따라 도메인을 웹사이트, 스토어 또는 이메일로 전환하세요.
단 몇 분 안에 바이오 링크 설정하기
1. 도메인을 선택하세요
바이오 링크에 사용할 도메인을 선택하세요. 이 링크는 소셜 프로필 전반에 걸쳐 공유하게 될 링크입니다.
2. 도메인과 함께 바이오 사이트 링크 번들
3. 링크를 추가하고 공유하기
호스팅어에서 도메인 네임을 구매해야 하는 이유는?
개인정보 보호
도메인을 등록할 때, 연락처 정보가 공개 RDAP/WHOIS 기록에 나타날 수 있습니다. 지원되는 확장자의 경우, 호스팅어는 제3자로부터 개인 정보를 숨기기 위해 무료 개인 정보 보호 기능을 자동으로 포함합니다.
연중무휴 24시간 지원
저희 상담원들은 라이브 채팅이나 이메일을 통해 항상 이용 가능하며, 평균 3분 이내에 응답해 드립니다. 8개 이상의 언어에 능통한 상담원들이 있어 소통에도 어려움이 없을 것입니다.
빠른 설정, 쉬운 관리
몇 번의 클릭만으로 도메인을 등록하고, 갱신, DNS 설정, 웹사이트 또는 이메일 연결까지 모든 것을 한 곳에서 관리하세요.
인기 도메인 확장자를 살펴보고 선택해 보세요모든 TLD 가격 비교하기
맞춤 도메인 바이오 링크 자주 묻는 질문
다른 사람의 플랫폼이 아닌, 귀하의 바이오 링크를 브랜드의 일부로 만드세요.