사용자 지정 도메인으로 링크 인 바이오 만들기

링크를 공유하는 모든 곳에서 전문가처럼 보이세요 — 일반적인 URL 대신, 오직 귀하의 브랜드만
도메인을 선택하고, 나만의 브랜드 링크 인 바이오 페이지를 월 ₩2,929부터 만드세요.
하나의 링크. 하나의 맞춤 도메인. 사용할 준비가 되었습니다.

나만의 링크, 나만의 브랜드

바이오 링크는 자신만의 도메인을 사용하므로, 어디에서 공유하든 브랜드가 계속 노출되고 쉽게 인식됩니다.

모든 것이 준비되었습니다.

도메인과 바이오 링크가 자동으로 연결되므로, 설정에 대한 걱정 없이 바로 공유를 시작할 수 있습니다.

함께 성장하도록 제작되었습니다.

간단한 링크 인 바이오로 시작하여, 성장함에 따라 도메인을 웹사이트, 스토어 또는 이메일로 전환하세요.

단 몇 분 안에 바이오 링크 설정하기

1. 도메인을 선택하세요

바이오 링크에 사용할 도메인을 선택하세요. 이 링크는 소셜 프로필 전반에 걸쳐 공유하게 될 링크입니다.

2. 도메인과 함께 바이오 사이트 링크 번들

3. 링크를 추가하고 공유하기

호스팅어에서 도메인 네임을 구매해야 하는 이유는?

공식 도메인 등록기관

호스팅어는 ICANN 공인 등록기관이며, 400개 이상의 도메인 확장자를 제공합니다.

도메인에 대해 더 알아보기
개인정보 보호

도메인을 등록할 때, 연락처 정보가 공개 RDAP/WHOIS 기록에 나타날 수 있습니다. 지원되는 확장자의 경우, 호스팅어는 제3자로부터 개인 정보를 숨기기 위해 무료 개인 정보 보호 기능을 자동으로 포함합니다.
연중무휴 24시간 지원

저희 상담원들은 라이브 채팅이나 이메일을 통해 항상 이용 가능하며, 평균 3분 이내에 응답해 드립니다. 8개 이상의 언어에 능통한 상담원들이 있어 소통에도 어려움이 없을 것입니다.
빠른 설정, 쉬운 관리

몇 번의 클릭만으로 도메인을 등록하고, 갱신, DNS 설정, 웹사이트 또는 이메일 연결까지 모든 것을 한 곳에서 관리하세요.

인기 도메인 확장자를 살펴보고 선택해 보세요

모든 TLD 가격 비교하기

.com

가장 잘 알려진 도메인으로 신뢰를 얻으세요.

₩  29,099₩  4,999 /년

.online

보편성이 담긴 .com을 대체하기 좋은 도메인입니다.

₩  52,969₩  1,459 /년

.shop

.shop 도메인으로 쇼핑몰이란 정보를 미리 알려줄 수 있습니다.

₩  50,939₩  1,449 /년

.io

.io을 통해 기술 사업체란 힌트를 줄 수 있습니다.

₩  98,969₩  46,569 /년

.icu

.icu 도메인으로 비즈니스를 운영한다는 사실을 고객에게 알려보세요.

₩  23,529₩  2,929 /년

.xyz

성공적인 비즈니스를 위해 쓰면 좋은 개성 있고 인기 있는 도메인입니다.

₩  20,589₩  2,929 /년

.pro

.pro 도메인을 통해 전문성을 보여주세요.

₩  42,199₩  4,359 /년

.cloud

고객에게 클라우드 관련 비즈니스를 하고 있음을 보여주세요.

₩  37,839₩  2,899 /년

나만의 맞춤 도메인으로 링크 인 바이오를 받으세요

프로필 링크를 다른 사람의 플랫폼이 아닌, 브랜드의 일부로 만드세요.

맞춤 도메인 바이오 링크 자주 묻는 질문

다른 사람의 플랫폼이 아닌, 귀하의 바이오 링크를 브랜드의 일부로 만드세요.

사용자 정의 도메인이 있는 링크 인 바이오란 무엇인가요?

바이오 링크에 맞춤형 도메인을 사용하는 이유가 무엇인가요?

설정하는 데 얼마나 걸리나요?

이것이 무료 링크 인 바이오 도구보다 더 좋은가요?

내 바이오 링크 페이지의 모양을 사용자 지정할 수 있나요?

