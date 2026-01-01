使用自定义域名创建个人简介网站
无论您在哪里分享链接，都能保持专业形象——告别通用网址，彰显您的品牌。
选择一个域名，每月仅需 CNY 14.99 起，即可拥有您的品牌生物链接页面
一个链接。一个自定义域名。即可使用。
您的链接，您的品牌
您的个人简介链接使用您自己的域名，因此无论您在哪里分享，您的品牌都能保持可见且易于识别。
一切都为您设置好了
我们会自动连接您的域名和个人简介链接，这样您就可以开始分享，无需担心设置。
随您成长而构建
从一个简单的个人简介链接开始，然后随着您的发展，将您的域名变成网站、商店或电子邮件。
只需几分钟即可设置您的个人简介链接
1. 选择您的域名
为您的个人简介链接选择一个域名。这是您将在所有社交资料中分享的链接。
2. 将个人简介链接与您的域名捆绑
3. 添加您的链接并分享
为什么要在 Hostinger 购买和注册域名？
隐私
当您注册域名时，您的联系方式可能会出现在公开的RDAP/WHOIS记录中。对于支持的域名后缀，Hostinger会自动包含免费的隐私保护，以防止您的个人信息被第三方获取。
全天候支持
我们的客服代表随时可以通过在线聊天或电子邮件联系，平均响应时间不到3分钟。您也无需担心沟通问题，因为我们的客服代表精通8种以上语言。
快速设置，轻松管理
只需点击几下即可注册您的域名，并在同一个地方管理所有内容——续订、DNS 设置以及与您的网站或电子邮件的连接。
从最流行的域名后缀中选择对比所有 TLD 价格
自定义域名个人简介链接常见问题
将你的主页链接打造成你品牌的一部分，而非依附于他人的平台。