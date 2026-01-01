使用自定义域名创建个人简介网站

无论您在哪里分享链接，都能保持专业形象——告别通用网址，彰显您的品牌。
选择一个域名，每月仅需 CNY 14.99 起，即可拥有您的品牌生物链接页面
使用自定义域名创建个人简介网站

一个链接。一个自定义域名。即可使用。

您的链接，您的品牌

您的个人简介链接使用您自己的域名，因此无论您在哪里分享，您的品牌都能保持可见且易于识别。

一切都为您设置好了

我们会自动连接您的域名和个人简介链接，这样您就可以开始分享，无需担心设置。

随您成长而构建

从一个简单的个人简介链接开始，然后随着您的发展，将您的域名变成网站、商店或电子邮件。

只需几分钟即可设置您的个人简介链接

1. 选择您的域名

为您的个人简介链接选择一个域名。这是您将在所有社交资料中分享的链接。

2. 将个人简介链接与您的域名捆绑

3. 添加您的链接并分享

为什么要在 Hostinger 购买和注册域名？

值得信赖的域名注册商

Hostinger 获得 ICANN 认可，提供 400+ 个域名扩展。

隐私

当您注册域名时，您的联系方式可能会出现在公开的RDAP/WHOIS记录中。对于支持的域名后缀，Hostinger会自动包含免费的隐私保护，以防止您的个人信息被第三方获取。
全天候支持

我们的客服代表随时可以通过在线聊天或电子邮件联系，平均响应时间不到3分钟。您也无需担心沟通问题，因为我们的客服代表精通8种以上语言。
快速设置，轻松管理

只需点击几下即可注册您的域名，并在同一个地方管理所有内容——续订、DNS 设置以及与您的网站或电子邮件的连接。

从最流行的域名后缀中选择

对比所有 TLD 价格

.com

利用几大知名域名建立信任

CNY  146.99CNY  29.99 /年

.online

它是 .com 的绝佳替代品 – 通用且被广泛认可。

CNY  262.99CNY  7.99 /年

.net

在.net网站上面向广大客户展示您的业务

CNY  131.99CNY  85.99 /年

.io

在.io网站上面向广大客户展示您的业务

CNY  496.99CNY  233.99 /年

.icu

在.icu网站上面向广大客户展示您的业务

CNY  116.99CNY  14.99 /年

.xyz

利用独特热门域名助力事业成功

CNY  102.99CNY  14.99 /年

.pro

通过.pro域名展示您的专业能力或职业生涯。

CNY  211.99CNY  21.99 /年

.cloud

在.cloud网站上面向广大客户展示您的业务

CNY  189.99CNY  14.99 /年

获取一个带有您自己的自定义域名的个人简介网站

让你的个人简介链接成为你品牌的一部分，而不是别人的平台。

自定义域名个人简介链接常见问题

将你的主页链接打造成你品牌的一部分，而非依附于他人的平台。

什么是带有自定义域名的个人简介网站？

为什么要为您的个人简介链接使用自定义域名？

需要多长时间才能设置？

这比免费的个人简介链接工具更好吗？

我可以自定义我的个人简介链接页面的外观吗？

