Özel bir domain ile link in bio oluşturun

Bağlantınızı paylaştığınız her yerde profesyonel görünün — jenerik URL'ler yerine, sadece markanız.
Bir alan adı seçin ve markalı link-in-bio sayfanızı ₺47,99/aydan başlayan fiyatlarla edinin.
Tek bağlantı. Tek özel alan adı. Kullanıma hazır.

Bağlantınız, markanız

Link in bio sayfanız kendi domaininizi kullandığı için, markanız onu nerede paylaşırsanız paylaşın görünür ve kolayca tanınır kalır.

Her şey sizin için ayarlandı

Alan adınızı ve biyografinizdeki bağlantıyı otomatik olarak bağlıyoruz, böylece kurulum konusunda endişelenmenize gerek kalmadan paylaşmaya başlayabilirsiniz.

Sizinle birlikte büyümek için tasarlandı.

Basit bir biyografi bağlantısıyla başlayın, ardından büyüdükçe alan adınızı bir web sitesine, mağazaya veya e-postaya dönüştürün.

Link in bio sayfanızı dakikalar içinde oluşturun.

1. Alan adınızı seçin

Link in bio'nuz için bir domain seçin. Bu, sosyal profillerinizde paylaşacağınız bağlantıdır.

2. Link in bio'yu domaininizle birlikte alın

3. Linklerinizi ekleyin ve paylaşın

Neden Hostinger'dan domain satın almalısınız?

Güvenilir domain kaydedici

Hostinger ICANN tarafından akredite edilmiştir ve 400'den fazla alan adı uzantısı sunar.

Gizlilik

Bir alan adı kaydettiğinizde, iletişim bilgileriniz herkese açık RDAP/WHOIS kayıtlarında görünebilir. Desteklenen uzantılar için Hostinger, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflardan gizli tutmak amacıyla otomatik olarak ücretsiz gizlilik koruması sunar.
7/24 destek

Temsilcilerimiz canlı sohbet veya e-posta aracılığıyla her zaman hazır olup, ortalama 3 dakikadan kısa sürede yanıt vermektedirler. 8'den fazla dilde akıcı konuşan temsilcilerimiz sayesinde iletişim kurarken de sorun yaşamayacaksınız.
Hızlı kurulum, kolay yönetim

Domaininizi birkaç tıklamayla kaydedin ve yenilemelerinizi, DNS ayarlarınızı, web siteniz veya e-postanızla olan bağlantılarınızı tek bir yerden yönetin.

Bir alan adı kaydettiğinizde, iletişim bilgileriniz herkese açık RDAP/WHOIS kayıtlarında görünebilir. Desteklenen uzantılar için Hostinger, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflardan gizli tutmak amacıyla otomatik olarak ücretsiz gizlilik koruması sunar.
Temsilcilerimiz canlı sohbet veya e-posta aracılığıyla her zaman hazır olup, ortalama 3 dakikadan kısa sürede yanıt vermektedirler. 8'den fazla dilde akıcı konuşan temsilcilerimiz sayesinde iletişim kurarken de sorun yaşamayacaksınız.
Domaininizi birkaç tıklamayla kaydedin ve yenilemelerinizi, DNS ayarlarınızı, web siteniz veya e-postanızla olan bağlantılarınızı tek bir yerden yönetin.

En popüler domainler arasından seçim yapın

Tüm TLD fiyatlarını karşılaştırın

.com

Bu en iyi bilinen alan adıyla güven oluşturun.

₺  599,99₺  9,99 /yıl

.online

.com'a harika bir alternatif. Geniş, jenerik ve evrensel.

₺  1.488,99₺  40,99 /yıl

.net

Müşterilerinize .net'te iş yaptığınızı gösterin.

₺  743,99₺  409,99 /yıl

.io

Müşterilerinize .io'da iş yaptığınızı gösterin.

₺  2.811,99₺  1.322,99 /yıl

.icu

Müşterilerinize .icu ile ciddiyetinizi gösterin.

₺  661,99₺  82,99 /yıl

.xyz

Başarılı işiniz için benzersiz ve trend alan adı.

₺  578,99₺  82,99 /yıl

.pro

.pro alan adı ile belirli bir alandaki yeterliliğinizi göst...

₺  1.198,99₺  123,99 /yıl

.cloud

Müşterilerinize .cloud'da iş yaptığınızı gösterin.

₺  1.074,99₺  82,99 /yıl

Kendi özel domaininizle bir link in bio edinin.

Link in bio'nuzu markanızın bir parçası haline getirin, başkasına ait bir platformun değil.

Özel alan adı ile Link in bio SSS

Özel bir domain ile “link in bio” nedir?

Link in bio'nuz için neden özel bir domain kullanmalısınız?

Kurulum ne kadar sürer?

Bu, ücretsiz bir biyografi bağlantı aracından daha iyi mi?

Bio sayfamdaki bağlantının nasıl göründüğünü özelleştirebilir miyim?

