Özel bir domain ile link in bio oluşturun
Tek bağlantı. Tek özel alan adı. Kullanıma hazır.
Bağlantınız, markanız
Link in bio sayfanız kendi domaininizi kullandığı için, markanız onu nerede paylaşırsanız paylaşın görünür ve kolayca tanınır kalır.
Her şey sizin için ayarlandı
Alan adınızı ve biyografinizdeki bağlantıyı otomatik olarak bağlıyoruz, böylece kurulum konusunda endişelenmenize gerek kalmadan paylaşmaya başlayabilirsiniz.
Sizinle birlikte büyümek için tasarlandı.
Basit bir biyografi bağlantısıyla başlayın, ardından büyüdükçe alan adınızı bir web sitesine, mağazaya veya e-postaya dönüştürün.
Link in bio sayfanızı dakikalar içinde oluşturun.
1. Alan adınızı seçin
2. Link in bio'yu domaininizle birlikte alın
3. Linklerinizi ekleyin ve paylaşın
Neden Hostinger'dan domain satın almalısınız?
Güvenilir domain kaydedici
Hostinger ICANN tarafından akredite edilmiştir ve 400'den fazla alan adı uzantısı sunar.Domainler hakkında daha fazlasını öğrenin
Gizlilik
7/24 destek
Hızlı kurulum, kolay yönetim
Domaininizi birkaç tıklamayla kaydedin ve yenilemelerinizi, DNS ayarlarınızı, web siteniz veya e-postanızla olan bağlantılarınızı tek bir yerden yönetin.
