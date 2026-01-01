Izveido saiti profila aprakstā ar personalizētu domēnu
Viena saite. Viens pielāgots domēns. Gatavs lietošanai.
Tava saite, tavs zīmols
Tava saite profilā izmanto tavu paša domēnu, tādējādi tavs zīmols paliek redzams un viegli atpazīstams visur, kur tu to kopīgo.
Viss tev sagatavots
Mēs automātiski savienojam tavu domēnu un saiti biogrāfijā, lai tu varētu sākt kopīgot, neuztraucoties par iestatīšanu.
Radīts, lai augtu kopā ar tevi
Sāc ar vienkāršu saiti profilā, pēc tam pārvērt savu domēnu par mājaslapu, veikalu vai e-pastu, augot.
Uzstādi savu sociālo tīklu saišu lapu dažās minūtēs.
1. Izvēlies savu domēnu
2. Iekļauj komplektā sociālo tīklu saites lapu ar tavu domēnu
3. Pievieno savas saites un dalies
Kāpēc iegādāties domēna vārdus pie Hostinger?
Uzticams domēnu reģistrs
Hostinger ir ICANN akreditēts un piedāvā 400+ domēna paplašinājumus.Uzzini vairāk par domēniem
Privātums
24/7 atbalsts
Viegla iegūšana un pārvaldība
Reģistrē savu domēnu ar dažiem klikšķiem, pēc tam pārvaldi visu vienuviet — atjaunošanu, DNS iestatījumus un savienojumus ar savu mājaslapu vai e-pastu.
