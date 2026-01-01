Izveido saiti profila aprakstā ar personalizētu domēnu

Izskaties profesionāli visur, kur kopīgo savu saiti — nekādu vispārīgu URL, tikai tavs zīmols
Izvēlies domēnu un iegūsti savu zīmola saites-bio lapu no 1,49 €/mēnesī
Izveido saiti profila aprakstā ar personalizētu domēnu

Viena saite. Viens pielāgots domēns. Gatavs lietošanai.

Tava saite, tavs zīmols

Tava saite profilā izmanto tavu paša domēnu, tādējādi tavs zīmols paliek redzams un viegli atpazīstams visur, kur tu to kopīgo.

Viss tev sagatavots

Mēs automātiski savienojam tavu domēnu un saiti biogrāfijā, lai tu varētu sākt kopīgot, neuztraucoties par iestatīšanu.

Radīts, lai augtu kopā ar tevi

Sāc ar vienkāršu saiti profilā, pēc tam pārvērt savu domēnu par mājaslapu, veikalu vai e-pastu, augot.

Uzstādi savu sociālo tīklu saišu lapu dažās minūtēs.

1. Izvēlies savu domēnu

1. Izvēlies savu domēnu

Izvēlies domēnu savai saitei bio. Šī ir saite, ko kopīgosi savos sociālajos profilos.

2. Iekļauj komplektā sociālo tīklu saites lapu ar tavu domēnu

3. Pievieno savas saites un dalies

Kāpēc iegādāties domēna vārdus pie Hostinger?

Uzticams domēnu reģistrs

Hostinger ir ICANN akreditēts un piedāvā 400+ domēna paplašinājumus.

Uzticams domēnu reģistrs

Privātums

Kad tu reģistrē domēnu, tava kontaktinformācija var parādīties publiskajos RDAP/WHOIS ierakstos. Atbalstītajiem paplašinājumiem Hostinger automātiski iekļauj bezmaksas privātuma aizsardzību, lai tavu personisko informāciju paslēptu no trešajām pusēm.
Privātums

24/7 atbalsts

Mūsu aģenti vienmēr ir pieejami tiešsaistes tērzēšanā vai e-pastā, atbildot vidēji mazāk nekā 3 minūšu laikā. Tev nebūs problēmu arī sazināties, jo aģenti brīvi pārvalda vairāk nekā 8 valodas.
24/7 atbalsts

Viegla iegūšana un pārvaldība

Reģistrē savu domēnu ar dažiem klikšķiem, pēc tam pārvaldi visu vienuviet — atjaunošanu, DNS iestatījumus un savienojumus ar savu mājaslapu vai e-pastu.

Viegla iegūšana un pārvaldība

Izvēlies kādu no populārākajiem domēniem

Salīdzināt visas TLD cenas

.lv

Parādi klientiem, ka tev ir bizness .lv.

14,99  €14,99  € /gadā

.com

Vairo uzticamību ar šo ikvienam zināmo domēnu.

16,99  €2,99  € /gadā

.shop

Parādi klientiem, ka tev ir uzticams veikals ar .shop.

32,99  €0,99  € /gadā

.io

Parādi klientiem, ka tu esi tehnoloģiju biznesā ar .io.

63,99  €29,99  € /gadā

.icu

Parādi klientiem, ka tu veic biznesu ar .icu.

14,99  €1,99  € /gadā

.xyz

Unikāls un moderns domēns tavam veiksmīgajam biznesam.

13,99  €1,99  € /gadā

.pro

Atrādi savas prasmes ar .pro domēnu.

26,99  €2,99  € /gadā

.cloud

Parādi klientiem, ka tu veic biznesu ar .cloud.

24,99  €1,99  € /gadā

Iegūsti saiti biogrāfijā ar savu pielāgoto domēnu.

Padari savu saiti biogrāfijā par daļu no sava zīmola, nevis kāda cita platformu.

Soc. tīklu saišu lapa ar pielāgotu domēnu: Bieži uzdotie jautājumi

Padari savu saiti biogrāfijā par daļu no sava zīmola, nevis par kāda cita platformu.

Kas ir saite biogrāfijā ar personalizētu domēnu?

Kāpēc izmantot pielāgotu domēnu savai sociālo tīklu saitei?

Cik ilgs laiks nepieciešams iestatīšanai?

Vai tas ir labāk nekā bezmaksas saites bio rīks?

Vai es varu pielāgot, kā izskatās mana bio lapa?

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.